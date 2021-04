Valtteri avait-il tort? Probablement pas

George Russell a admis que sa collision avec Valtteri Bottas lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne «est très différente» maintenant qu’il a eu la chance de revoir les images.

Russell était visiblement frustré après l’incident et est allé à Bottas alors qu’il était encore assis dans la voiture pour faire des remontrances au Finlandais.

S’exprimant après la course, Russell a déclaré que Bottas avait fait un léger mouvement qui était “incroyablement dangereux” et a conduit les deux pilotes à s’écraser à grande vitesse.

Cependant, le pilote Williams a depuis adouci sa position.

«Quand on peut tout revoir et tout regarder au ralenti et tout, et sous certains angles de caméra, tout semble très différent», a-t-il déclaré. «Un angle de caméra donne un aspect dans un sens, un autre angle de caméra, comme je l’ai dit, quand vous le regardez de dos sur les images de vidéosurveillance, cela semblait assez clair, dans une opinion différente.

«J’étais plus frustré à cause de la vitesse de l’incident. Je n’ai jamais, jamais eu de crash à la fin d’une ligne droite alors que nous sommes absolument à plat, et nous avons tous vu les dangers du sport automobile très récemment et pour être honnête, j’aurais réagi exactement de la même manière si cela avait été le cas. se battre pour la victoire, se battre pour la neuvième ou se battre pour la dernière. Parce que je pensais juste que c’était inutile et que c’était évitable.

«Comme je l’ai dit, Valtteri n’a rien fait qui soit en dehors des règles, mais il faut prendre un élément de responsabilité et de considération dans le fait des conditions.

«Il y a certaines choses que vous pouvez faire de certaines manières quand tout est stable, mais quand c’est une piste humide, il y a un pli, et vous poussez quelqu’un vers l’herbe, sur les plaques humides à plus de 200 milles à l’heure. Il y a un risque élevé d’incident, et c’est pourquoi j’ai été très déçu parce que je pensais juste que c’était au-delà d’un manque de respect, vraiment, pas envers moi, mais juste un manque de respect envers ces voitures.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré après la course que Russell n’aurait pas dû partir pour le déménagement étant donné les conditions et que c’était une Mercedes devant lui, mais le joueur de 23 ans a rejeté cette idée.

Il a ajouté: «Cela aurait-il pu être évité? Oui. Valtteri avait-il tort? Probablement pas. Aurait-il pu faire quelque chose un peu plus? Peut-être.

«J’avais tort? J’ai causé l’accident en tournant, mais avais-je tort de faire ce dépassement? Absolument pas. Vous auriez été stupide de soulever à cette position.