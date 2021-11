Valtteri Bottas admet que ses chances de remporter le Grand Prix du Mexique depuis la pole position dépendent « d’une circonstance » affectant Lewis Hamilton.

Le Finlandais et Mercedes dans leur ensemble ont été surpris de remporter la première ligne de front de l’équipe depuis la Hongrie sur un circuit en haute altitude qui devrait convenir à Red Bull.

Cela place Mercedes, et en particulier Hamilton, dans une position de force pour renforcer leurs espoirs en Championnat du monde, le Britannique visant à réduire son retard de 12 points sur Max Verstappen, qui débutera la course troisième devant son coéquipier Sergio Perez.

Avec la saison à un stade critique, Bottas sait que les ordres d’équipe seront appliqués si lui et Hamilton peuvent maintenir leurs première et deuxième positions jusqu’aux derniers tours de l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Mais il refuse de croire que la victoire pour lui-même est impossible – même si cela signifierait évidemment que quelque chose ne se passerait pas idéalement pour son coéquipier.

« Je vais profiter un peu de cette pole, puis changer d’avis pour demain », a déclaré Bottas, qui a reçu les chaleureuses félicitations du patron de l’équipe, Toto Wolff, à Sky F1.

« Nous devons discuter avec Lewis de la façon dont nous pouvons maintenir l’avance en tant qu’équipe et garder les Red Bulls derrière.

« On ne sait jamais quelle sera la situation de la course. Je suis sûr à 100% qu’il pourrait y avoir une circonstance où je peux encore gagner la course et j’y crois, je l’espère. Mais sinon, je soutiendrai Lewis et j’obtiendrai le maximum de points pour nous en tant qu’équipe.

PLE POUR VB pic.twitter.com/8o0qQWZJ18 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 6 novembre 2021

Bottas, qui a dit « Viva Mexico » sur la radio de l’équipe en entendant que sa pole position était confirmée, a décrit son temps de 1min 15,875sec comme « un tour génial – l’un de mes meilleurs ».

Le vainqueur du Grand Prix de Turquie, qui quitte Mercedes pour rejoindre Alfa Romeo à la fin de la saison, a ajouté : « C’est un bon sentiment. La voiture était un plaisir à conduire.

«Je pense que tout s’est déroulé encore mieux que ce à quoi je m’attendais. Je me suis vraiment surpris moi-même et l’équipe était également un peu surprise que nous soyons en fait un-deux parce que nous semblions un peu en retrait dans FP3.

« Un sentiment vraiment gratifiant que tous les changements que nous avons faits étaient dans la bonne direction, et nous sommes restés calmes et avons essayé d’exécuter du mieux que nous pouvions hors de la voiture, et cela a fonctionné. »

Le joueur de 32 ans a également été impressionné par son prix de pole position unique – au lieu du simple pneu miniature Pirelli habituel, une réplique du casque porté par le légendaire Juan Manuel Fangio.

« Je n’ai pas de mots, c’est incroyable », a déclaré Bottas. « J’ai conduit la voiture de Fangio depuis ’52 et obtenir une réplique de son casque est plutôt cool. »