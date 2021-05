Valtteri Bottas a besoin “ d’actions ” comme la pole du GP du Portugal, pas de “ discours ”

Le pole-sitter portugais Valtteri Bottas n’est pas intéressé par le «discours» d’une bataille pour le titre Max Verstappen / Lewis Hamilton, il a besoin «d’actions».

Au cours de la récente domination de Mercedes, Hamilton n’a eu qu’un seul rival au titre sous la forme de son coéquipier Bottas, mais le Finlandais incapable de relever un défi sérieux, il était devenu un peu une réflexion après coup au début de 2021 avec Verstappen et Red Bull maintenant en la conversation.

Mais Bottas a remis son nom en lice en remportant la pole pour le Grand Prix du Portugal alors que Mercedes revenait à ses redoutables voies, bloquant la première ligne avec un tampon de quatre dixièmes sur Verstappen en P3.

Et c’est comme ça que Bottas l’aime. Alors que le «discours» sur la bataille pour le titre gronde, il se concentre sur les «actions».

«Laissez-les parler, ça me va. Je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit, j’ai juste besoin d’actions », a-t-il déclaré à Sky F1 lorsqu’on lui a demandé s’il s’était rétabli dans l’image du titre.

Bottas s’est qualifié jusqu’en P8 au dernier tour à Imola après avoir lutté contre la température des pneus.Il était donc ravi de voir le travail acharné pour remédier à cette faiblesse, qui l’a également touché à Bahreïn, le récompenser généreusement.

«C’est plus comme ça aurait dû être lors des deux premières courses», a-t-il déclaré.

«À Bahreïn et à Imola, le principal problème avait été le réchauffement des pneus et nous y avons mis davantage l’accent.

«J’ai toujours su que le travail acharné porterait ses fruits et que finalement nous aurons le résultat, c’est donc bien d’être en pole et d’espérer une bonne course demain.

📻 Riki: “Un dur compagnon de travail!” 📻 VB: «Ha! Je vous ai dit que cela porterait ses fruits! Oui!!” #PortugaisGP pic.twitter.com/jEWCOVBhSQ – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 1er mai 2021

Si Bottas veut remporter le Grand Prix du Portugal 2021, il sait qu’il doit «minimiser les erreurs».

Mais il prend beaucoup de confiance dans la course à partir de ses longues courses en pratique, et donc pour l’instant cherchera à se détendre et à se concentrer sur la tâche à accomplir dimanche prochain.

“Tout d’abord, j’ai besoin d’un bon départ, je sais que le rythme est bon ici, j’avais une bonne confiance dans les longs runs, donc je dois me concentrer sur mon travail, tirer le meilleur parti de chaque situation et minimiser les erreurs”, Bottas expliqué.

«J’ai déjà tellement regardé les choses de l’année dernière que tout est dans ma tête, je vais juste essayer de me détendre et de me concentrer sur les choses principales de demain.

