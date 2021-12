Valtteri Bottas a décroché la P3 au GP d’Arabie saoudite malgré l' »erreur » des pneus Mercedes

Valtteri Bottas a estimé que sa quête d’un podium au Grand Prix d’Arabie saoudite avait été rendue plus difficile par une « erreur » de Mercedes lors du premier arrêt.

Le Finlandais, qui est parti deuxième sur la grille, avait été dans les stands pour pneus durs sous la voiture de sécurité – comme son coéquipier Lewis Hamilton – juste avant que la course ne soit signalée par le drapeau rouge suite à l’accident de Mick Schumacher.

Bottas a dû s’en tenir à ces pneus durs pour les deux redémarrages au lieu que Mercedes profite de l’occasion pour un changement gratuit et a perdu des places face à ses rivaux sur le composé moyen, mais il a finalement réussi à se frayer un chemin et a arraché la troisième place à Esteban Ocon en le devançant sur le dernier passage jusqu’à la ligne.

Cela signifiait que le pilote de 32 ans, à son 100e et avant-dernier départ en course pour Mercedes, les a aidés à se bâtir une avance de 28 points sur Red Bull avant le dernier Grand Prix d’Abou Dhabi et est désormais en sécurité en P3 au classement des pilotes derrière titre rivalise avec Hamilton et Max Verstappen.

« Ce n’était pas une journée facile », a déclaré Bottas aux journalistes par la suite. « Il y avait beaucoup d’obstacles et évidemment avec les drapeaux rouges et tout a rendu les choses un peu délicates – et avec le premier drapeau rouge, étant sur le pneu dur, c’était une erreur je pense. Le premier drapeau rouge nous a vraiment dépassés.

« Certains des gars avec les pneus médium m’ont eu, mais ensuite j’ai eu les médiums après et tout s’est bien passé. J’ai juste continué à pousser. Ce n’était pas facile de dépasser mais finalement dans la dernière ligne droite, j’ai terminé troisième.

C’était toute une course 3ème pour moi dans le #SaudiaArabianGP et victoire pour @LewisHamilton 💪 Bien joué! @MercedesAMGF1 #VB77 #F1 pic.twitter.com/i0UrXPTOPG – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 5 décembre 2021

Les voitures avec lesquelles Bottas se battait étaient l’Alpine d’Ocon et la McLaren de Daniel Ricciardo, cette dernière étant entrée en collision avec l’homme Mercedes lors du récent Grand Prix du Mexique.

« Cela fait une différence d’être quatrième ou troisième », a déclaré Bottas. « De toute évidence, Esteban a fait une bonne course et ils ont été étonnamment rapides et ce n’était pas facile de l’avoir, mais je l’ai eu juste à la fin. J’ai continué à pousser et ça valait le coup de ne pas abandonner.

« En fait, il conduisait très bien et avant cela, j’étais coincé derrière Daniel pendant longtemps, ce qui m’a fait beaucoup consommer mes pneus. En fait, mon pneu avant droit était assez fini, ce qui rendait la tâche encore plus délicate.

« Une fois que je suis tombé à la cinquième place au premier redémarrage, je savais qu’il s’agirait d’être patient et finalement d’y arriver, tout ce qui serait possible. C’était un peu plus proche que je ne le pensais, mais j’ai réussi.

À propos de sa bataille avec Ricciardo, Bottas a ajouté : « Nous ne sommes évidemment pas entrés en collision cette fois, donc c’est un bonus. C’était une bonne course. C’était une course difficile, assez intense, mais je l’ai appréciée.