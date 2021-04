Valtteri Bottas a dormi quand George Russell a appelé après le crash d’Imola

Valtteri Bottas a indiqué qu’il avait manqué un appel de George Russell pour s’excuser après leur accident d’Imola parce qu’il dormait.

Le duo est entré en collision au 32e tour du Grand Prix d’Émilie-Romagne lorsque Russell, dans sa Williams, a tenté de dépasser Bottas sur un circuit de séchage et a perdu le contrôle de sa voiture, envoyant à la fois filer dans les barrières et sortir de la course avec de lourds dommages, ce qui les drapeaux rouges.

Alors que Bottas reprenait encore son souffle assis dans la Mercedes en détresse, Russell s’approcha et protesta avec colère. Le Finlandais lui montra le majeur et reçut un coup sur le casque en retour.

Après que chaque pilote a blâmé l’autre et que les commissaires ont considéré qu’il s’agissait d’un incident de course, le Britannique de 23 ans s’est excusé publiquement via les médias sociaux pour sa conduite – qu’il a ensuite décrite comme un «jugement irréfléchi» ayant «eu l’impression que ce n’était pas le cas». t moi ».

Bottas a maintenant déclaré l’épisode «terminé et dépoussiéré» et même s’il n’a pas encore parlé avec Russell, il veut simplement qu’il soit relégué au passé.

“J’ai entendu parler de son message et de ses excuses et je l’ai lu”, a déclaré Bottas lors de sa conférence de presse pour le Grand Prix du Portugal.

«Mais oui, pour être honnête, nous n’avons pas parlé après la course, après les commissaires sportifs [inquiry]. J’ai eu un appel manqué le lundi matin mais je dormais encore.

«Nous n’avons pas parlé mais je suis sûr que c’est la même chose pour George, c’est fait et épousseté. C’est de l’histoire, et il n’y a pas eu de décision des stewards. George s’est excusé, et [it’s] Il est temps de passer à autre chose.”

Pas ma journée aujourd’hui 🇮🇹🏁 Shunt à moitié décent. Aucun point si déçu. Prendre tous les points positifs que je peux du week-end et passer à autre chose! # VB77 # F1 #Imola @ MercedesAMGF1

📷 @KymIllman pic.twitter.com/TNln8YypKU – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 18 avril 2021

Découvrez les dernières marchandises Valtteri Bottas via la boutique officielle de Formule 1

Bottas a déclaré qu’il s’était également entretenu avec le copropriétaire de Mercedes et directeur de l’équipe, Toto Wolff, dans la foulée, l’Autrichien ayant exprimé ses inquiétudes quant au début de saison de l’athlète de 31 ans.

Après avoir terminé un tiers éloigné du Grand Prix de Bahreïn, le fait que Bottas était menacé d’être dépassé par un Williams, conduit par un rival pour son siège, à Imola a conduit Wolff à dire que le coéquipier de Sir Lewis Hamilton «faisait des pas». en arrière”.

«Nous avons eu une conversation après, juste pour passer en revue la situation, ce qui est normal», a déclaré Bottas à propos de sa discussion avec Wolff.

«Mais à part ça, nous avons convenu [to] prenez les points positifs et apprenez des négatifs et passez à autre chose. Genre à oublier vraiment.

«Un point positif, c’est que ce n’était que la deuxième course de la saison et il y en a 21 à disputer.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook