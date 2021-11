Valtteri Bottas a dû me laisser de la place au virage 1

Max Verstappen n’a pas été surpris par l’espace dont il disposait pour contourner Valtteri Bottas de Mercedes au départ du GP du Mexique.

Mercedes a verrouillé la première ligne au Mexique, mais c’est le favori de pré-qualification Verstappen qui a éliminé les deux Black Arrows dans le premier virage, gagnant confortablement à partir de là.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, était loin d’être satisfait de ses pilotes, affirmant qu’ils avaient séparé la mer pour permettre à Verstappen de prendre la tête.

Mais Verstappen n’a pas estimé que l’espace qui s’est ouvert était excessif, déclarant qu’il fallait laisser la largeur d’une voiture.

« Eh bien, vous devez de toute façon laisser la largeur d’une voiture, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose », a-t-il déclaré à Sky F1.

«Ils étaient déjà côte à côte et je viens de faire trois larges.

« Je savais que le départ allait être très important et nous sommes allés à trois larges vers le virage 1 et il s’agissait de savoir qui allait freiner le plus tard.

« Alors j’ai contourné l’extérieur et je suis passé en tête, et cela a essentiellement fait ma course parce qu’après cela, je pouvais simplement faire mon propre rythme et le contrôler à partir de là. »

Chantez-le encore une fois…. 🎶 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/Obh7aAvvZe – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 7 novembre 2021

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, a harcelé Hamilton pour la P2, mais s’est finalement contenté d’une solide finition P3 lors de sa course à domicile.

Verstappen reconnaît l’amélioration de Perez au cours des dernières manches et était ravi de voir son coéquipier le rejoindre sur le podium et célébrer devant le public local.

« Checo les dernières courses l’a vraiment relevé et il est là », a déclaré Verstappen.

« Il a bien sûr fait pression sur Lewis aussi vers la fin, et c’est vraiment bien d’avoir les deux voitures sur le podium.

« Et surtout pour Checo ici à son grand prix à domicile, c’était incroyable à voir. »

La forme de qualification surprise de Mercedes a été transformée en un simple coup par Red Bull dimanche, et Verstappen a confirmé qu’il s’agissait bien du seul creux du week-end, qui s’est très bien terminé sur un sommet.

« Vendredi était bon, samedi matin était bon, les qualifications étaient terribles, puis pendant la course tout était redevenu normal », a-t-il déclaré.

Verstappen mène désormais le championnat des pilotes avec 19 points d’avance sur Hamilton, et il ne reste plus que quatre manches.

Mais il ne commence même pas à rêver de ce titre, restant concentré sur le prochain tour au Brésil, où il vise des points supplémentaires avec les qualifications au sprint prévues pour une troisième sortie.

Lorsqu’on lui a demandé quand il commencerait à avoir l’impression d’avoir une main sur le trophée, Verstappen a répondu : « Je ne pense pas comme ça, nous essayons à nouveau au Brésil, essayons de marquer le même nombre de points ou même un peu plus avec le sprint. course et essayer de rester encore plus en tête.

« C’est l’objectif de chaque week-end et je ne commence pas à rêver de ce genre de choses, nous devons nous battre jusqu’à Abu Dhabi. »