Valtteri Bottas a failli appeler Mercedes pour dire qu’il avait “ fini ”

Valtteri Bottas a doublé sa récente affirmation selon laquelle il avait failli abandonner la Formule 1 après une douloureuse campagne de 2018.

Le Finlandais a maintenant révélé que jusqu’aux premiers jours de 2019, il envisageait toujours d’appeler Toto Wolff pour lui dire qu’il avait «fini».

Dans la dernière série de docu-séries Netflix “ Drive to Survive ”, Bottas avait déclaré qu’il “envisageait d’arrêter, d’abandonner” après avoir reçu l’ordre de Mercedes de laisser son coéquipier Lewis Hamilton le dépasser lors du Grand Prix de Russie 2018.

Un autre point bas particulier au cours de cette saison a été en Azerbaïdjan, en tête de la course avec trois tours à faire quand il a subi une crevaison et a été contraint de se retirer.

Bottas a déclaré au magazine GP Racing qu’après la course, il est allé dans sa chambre d’hôtel, est tombé à genoux et «a pleuré comme un petit bébé».

Cette campagne 2018 s’est avérée être la seule des quatre saisons complètes de Bottas avec Mercedes à ce jour au cours de laquelle il n’a pas réussi à gagner une course, terminant cinquième du Championnat du monde, et à la fin, il a sérieusement réfléchi à l’opportunité de remporter une course. au.

“Cela a commencé avec quelques revers, puis ça s’est encore aggravé vers la fin de l’année”, a déclaré Bottas lors de l’interview de GP Racing. «Je me souviens que la fin de l’année était vraiment difficile à gérer.

«De toute évidence, semaine après semaine, quand les choses ne vont pas bien et que vous êtes battu, vous avez aussi un peu de malchance, et ne pas avoir une seule course gagner toute la saison.

«Je pouvais voir que cela m’affectait vraiment, que je ne conduisais plus à mon meilleur niveau. Et, vous savez, la confiance diminue, la jouissance du sport disparaît.

«J’ai réussi à survivre jusqu’à la fin [of the season]. J’essayais toujours de donner tout ce que j’avais chaque week-end, mais une fois la saison terminée, j’étais vraiment fatiguée.

«Physiquement, oui, mais mentalement c’était dur.

«Jusqu’au début du mois de janvier, je me suis dit ‘devrais-je appeler l’équipe et dire d’accord, c’est moi, travail fait’.»

Cependant, Bottas 2.0 est ensuite apparu au Grand Prix d’Australie en mars, qu’il a remporté, car 2019 s’est avéré être sa campagne de F1 la plus réussie à ce jour.

«Mais ensuite, c’était comme un interrupteur que j’ai trouvé», a-t-il poursuivi. «En gros, putain, je n’abandonnerai pas. Je devais voir la situation dans son ensemble, que si j’arrêtais maintenant, je le regretterais toute ma vie.

Bottas en est maintenant à sa cinquième saison avec Mercedes, mais après avoir terminé loin troisième dans trois des quatre courses 2021 jusqu’à présent, il fait face à une bataille pour assurer sa place dans l’équipe pour l’année prochaine et au-delà.

