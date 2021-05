Valtteri Bottas à Monaco alors que les ennuis de Mercedes reviennent

Valtteri Bottas est entré dans les stands mais n’est pas revenu au Grand Prix de Monaco suite à d’autres problèmes avec Mercedes.

Le Finlandais avait confortablement maintenu la P2 à Monaco, mais n’avait pas réussi à faire une réelle impression contre le leader Max Verstappen.

C’est à l’arrêt aux stands que Mercedes devait faire la différence pour Bottas alors qu’il cherchait à abandonner les pneus tendres. Ils ont certainement réussi à changer la course de leur pilote, mais pas dans le bon sens.

Au lieu de cela, Bottas a été laissé coincé dans son stand avec le pneu avant droit collé sur l’essieu.

“L’écrou de roue usiné sur l’essieu lors de la tentative d’arrêt au stand, ce qui signifie que la roue ne peut pas être changée”, a confirmé Mercedes.

Bottas sombrerait dans l’ordre alors que Mercedes travaillait frénétiquement pour essayer de libérer la roue, mais incapable de le faire, cela signifiait que le Finlandais était passé de P2 à DNF.

Mercedes a admis auparavant que les arrêts aux stands ne sont pas leur domaine le plus fort, et cela semble être un euphémisme après une autre erreur de définition de la course.

De retour à l’ouverture de la saison à Bahreïn, une erreur dans les stands a coûté à Bottas toute chance de victoire, tandis qu’au Grand Prix d’Émilie-Romagne, un problème avec le pistolet d’arrêt au stand a entraîné un arrêt prolongé pour Lewis Hamilton.

Et à Monaco, Bottas n’était pas le seul à ne pas être satisfait de son service Mercedes.

Hamilton était furieux après que l’équipe allemande n’ait pas réussi à l’arrêter et à le ramener sur la piste devant Pierre Gasly, coincé derrière le pilote AlphaTauri lors de son premier relais.

Puis juste pour aggraver les choses, Sergio Perez a pu aller plus longtemps dans sa Red Bull et sauter les deux, ce qui signifie que Hamilton était en baisse d’une place à P7.

