Valtteri Bottas a photographié « Toto frappant sa table » après le premier tour « cauchemardesque »

Valtteri Bottas a admis qu’il pouvait envisager la réaction de Toto Wolff lorsqu’il a traversé ce qu’il a appelé un premier tour « cauchemardesque » à Interlagos.

Bottas a commencé en pole mais a été dépassé par Max Verstappen au virage 1 après que les deux pilotes se soient enfoncés profondément dans le virage. Ce manque d’élan a ensuite offert à l’autre Red Bull de Sergio Perez l’opportunité de se rapprocher derrière la Mercedes, et de le doubler dans le virage 4.

Le Finlandais a pu profiter de la période de Virtual Safety Car pour gagner du temps en passant aux stands, et il est revenu devant Perez, mais était déjà trop loin derrière Verstappen pour pouvoir avoir un impact sur la lutte pour la victoire. .

Bottas était ravi de voir son coéquipier Lewis Hamilton se battre depuis la 10e place sur la grille pour remporter une brillante victoire au Brésil, mais il a admis qu’il pouvait imaginer comment son patron aurait réagi à son départ difficile.

« Je pense que oui, oui », a déclaré Bottas à Sky F1 lorsqu’on lui a demandé si son départ décidait du déroulement de sa course dimanche.

« Le départ n’a pas été une catastrophe, mais Max a pris un bon départ, et évidemment nous allons voir ce qui s’est passé. Ensuite, Max était déjà un peu en avance dans le virage 1 et nous avons tous les deux freiné très tard, il n’y avait nulle part où aller pour moi.

«Et encore, défendre Checo dans le virage 4, en passant à côté. Pour moi, le premier tour a été un peu un cauchemar – je pouvais imaginer Toto frapper sa table à coup sûr », a plaisanté Bottas.

« J’ai continué à pousser et je suis content que Lewis soit dans sa propre ligue aujourd’hui. Une fois qu’il m’a dépassé, tout dépendait de lui et il a tenu bon, ce qui signifie que nous avons obtenu plus de points que Red Bull.

Compte tenu de la récupération de Mercedes après un week-end où Red Bull a pris le dessus au Mexique, l’avantage de vitesse en ligne droite de l’équipe sur ses rivaux était un élément clé du Grand Prix de Sao Paulo.

Il pense que Mercedes peut être encouragée pour les trois manches de la saison après leur prestation à Interlagos.

« Je pense que pour les prochaines pistes, cela donne de la confiance à coup sûr », a ajouté Bottas. « C’est toujours une bataille difficile, mais je pense que le rythme aujourd’hui, surtout toujours à la fin des relais, était meilleur que prévu, donc c’est positif. »

Bottas a estimé que le résultat de Mercedes aurait pu être encore meilleur dimanche, après avoir parlé à la radio de l’équipe en remettant en question sa stratégie lorsqu’il a été arrêté pour un deuxième arrêt.

Compte tenu de son rythme sur son premier train de pneus durs, il pensait que l’avantage de l’équipe sur Red Bull aurait été suffisant pour prendre les deux premières places du podium, malgré son retour à la maison P3.

« Mon sentiment est qu’un arrêt aurait dû être plus rapide parce que nous avons été si longs dans le premier relais, et le deuxième pneu était le pneu dur », a-t-il déclaré. « Nous allons jeter un œil mais c’est mon sentiment, je pense que nous aurions dû être 1-2. »