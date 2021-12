Valtteri Bottas a reçu une offre rivale après la confirmation de son transfert chez Alfa Romeo

Valtteri Bottas a révélé qu’une autre équipe l’avait approché après avoir signé pour Alfa Romeo – mais ne lui avait offert que la moitié de l’argent !

La sortie du Finlandais de Mercedes a été annoncée début septembre, entre les Grands Prix des Pays-Bas et d’Italie, George Russell étant confirmé comme son successeur le lendemain.

Il n’est pas surprenant que l’annonce de son départ après cinq ans chez Mercedes coïncide avec l’annonce de l’arrivée de Bottas chez Alfa Romeo, avec qui il était étroitement lié au cours des semaines précédentes.

Mais si une autre équipe avait réussi, il aurait pu y avoir une autre tournure dans l’histoire – car l’approche de l’équipe basée en Suisse n’était pas la dernière reçue par le joueur de 32 ans.

S’exprimant dans le podcast « Direct Talk About Me » de Supla.fi et cité par Iltalehti.fi, Bottas n’a pas dit quelle équipe l’avait contacté, mais que c’était une équipe qui avait fait un peu mieux qu’Alfa Romeo ces dernières années.

Non pas qu’il soit intéressé, surtout compte tenu du salaire qui était sur la table.

« Par exemple, deux jours après avoir signé avec Alfa, j’ai reçu un appel disant » nous vous voulons et nous pouvons payer la moitié de ce qu’Alfa paie « », a révélé Bottas.

« J’ai dit, tu es un peu en retard maintenant.

« Je suis toujours satisfait de cette option. Je pense que ce sera un bon.

Faisons-le encore une fois 💙#VB77 #F1 #AbuDhabiGP @MercedesAMGF1 @F1 pic.twitter.com/bRBk8NBSB2 – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 6 décembre 2021

Bottas devrait quitter Mercedes après avoir remporté cinq championnats des constructeurs consécutifs, car ils ont 28 points d’avance sur Red Bull avec une course de la saison 2021 restante.

Cependant, il a raté son objectif ultime de battre son coéquipier Lewis Hamilton pour le titre des pilotes, et il faudra une énorme amélioration d’Alfa Romeo en vertu de la nouvelle réglementation F1 pour que cet objectif soit atteint au cours des trois années. contrat qu’il a signé.

« Bien sûr, ma propre ambition principale ne s’est pas réalisée », a déclaré Bottas. « J’ai fait de mon mieux. Ce n’était certes pas un coup de chance, mais c’était aussi très difficile de battre un coéquipier qui est probablement le meilleur de l’histoire de la F1.

« Il y a des choses dont on peut être fier ici. Peut-être qu’avec le recul, vous les appréciez encore plus. Ça aurait pu être pire. »

Mais au moins Bottas quittera ce qu’il a décrit comme « une assez grande chambre de pression » d’un environnement chez Mercedes pour assumer le rôle de chef d’équipe chez Alfa Romeo aux côtés de la recrue Guanyu Zhou.

« Je m’attends à moins de pression, même si je suis sûr que j’aurai plus de responsabilités », a-t-il ajouté.

« Beaucoup de travail doit être fait pour amener l’équipe à un niveau supérieur. »

