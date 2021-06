Valtteri Bottas a trouvé son manque de rythme à Bakou “vraiment bizarre”

Valtteri Bottas a déclaré qu’il était “confus” par son manque “bizarre” de performance en Azerbaïdjan, qui l’a rendu incapable de suivre le rythme d’Aston Martin.

Le Finlandais a enduré beaucoup plus de mauvais moments que de bons jusqu’à présent cette année et Bakou était un nouveau plus bas, car il n’a terminé plus haut que neuvième dans aucune séance chronométrée.

En course, le pilote Mercedes, qui était parti 10e, a finalement terminé 12e et risquait à un moment donné de se retrouver défié pour la deuxième fois cette saison par George Russell – le duo s’était écrasé à Imola alors que l’homme de Williams tentait de dépasser.

Mais c’est à une comparaison avec Aston Martin, une équipe cliente de Mercedes, que Bottas a réfléchi en quittant Bakou avec zéro point pour la troisième fois en six courses 2021.

“Je ne me souviens pas de ce genre de week-end”, a déclaré Bottas, dont le coéquipier, Lewis Hamilton, avait été candidat au podium minimum pendant toute la course jusqu’à ce qu’il quitte le circuit au redémarrage à deux tours de la fin.

« Il y a eu des week-ends où j’ai eu de mauvaises séances, mais j’ai toujours eu le rythme à un moment donné. Mais le week-end dernier, c’était tout le temps, et pendant le week-end, je n’ai pas compris ce qui n’allait pas.

«Je sais moi-même quand il y a la limite et je ne peux pas aller plus vite et puis tu as encore six, sept, huit dixièmes de retard. Ce n’est pas normal. C’est quelque chose que nous devons comprendre avant d’aller en France.

« Le principal problème était le manque de rythme et le fait de ne pas être assez rapide. Assez tôt dans la course, j’ai pu voir que je n’étais pas à la hauteur des voitures devant moi, surtout quand l’une des Aston Martin était devant moi, je ne pouvais tout simplement pas suivre.

“Je suis confus, c’est vraiment bizarre.”

Bien que Mercedes dans son ensemble ait été bien en deçà de ses normes élevées habituelles lors des deux dernières courses, Bottas a également du mal à accepter une grande disparité soudaine dans ses temps au tour par rapport à Hamilton.

“Nous pourrions trouver quelque chose dans la voiture mais sinon, la seule chose doit être les pneus”, a déclaré le pilote de 31 ans à Motorsport.com.

« Mais nous utilisons les mêmes pressions de pneus et les mêmes températures. J’ai hâte de savoir mais pour le moment je ne sais pas.

« Nous avons commencé le week-end avec la même aile [before switching to different spec] et j’étais toujours derrière Lewis avec une marge assez importante.

