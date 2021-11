Valtteri Bottas dit que ses contrats à court terme en F1, couplés à la spéculation médiatique, l’ont parfois amené à se sentir « mangé de l’intérieur ».

Maintenant que son départ de Mercedes a été confirmé, Bottas a expliqué à quel point il apprécie de pouvoir courir sans « aucune pression pour quoi que ce soit » lors de ses derniers week-ends avec l’équipe.

Bottas a passé toute sa carrière en Formule 1 sur des contrats d’un an et l’un des principaux récits de cette année a été de savoir si lui ou George Russell conduiraient pour Mercedes en 2022.

Le Finlandais avait été confronté à des questions constantes sur son avenir avant l’annonce de la nouvelle et il a admis que la pression et le « bruit » qui lui étaient envoyés l’avaient affecté négativement, peu importe à quel point il essayait de garder ces pensées hors de sa tête.

« Vous essayez évidemment de vous convaincre que cela ne vous affecte pas, et vous essayez de bloquer toutes les pensées négatives, mais quand il y a beaucoup de bruit – ce qui peut arriver en Formule 1 – c’est sûr, ça n’aide pas », a déclaré Bottas sur F1’s Beyond the Podcast sur la grille.

« Il y a une distraction mais vous essayez de minimiser la distraction. Oui, je pense qu’il y a eu quelques fois où je n’ai pas vraiment été dans une situation facile avec les contrats et avec des discussions et du bruit supplémentaires.

« Toto [Wolff] pense que la pression est bonne pour moi. Je suis d’accord, la pression pendant un certain temps, c’est bien et peut vous tirer le meilleur parti, mais si vous avez de la pression contractuellement pendant neuf ans de votre carrière en Formule 1, d’année en année, ça commence à vous ronger de l’intérieur, vous savez ? «

Max Verstappen a défendu Valtteri Bottas suite aux critiques de Toto Wolff sur la conduite du Finlandais au départ du GP du Mexique. « Je ne sais pas de quoi Toto parle. Vous pouvez facilement blâmer Valtteri mais je pense que c’est très bon marché. »https://t.co/1lorQC4IiU #F1 pic.twitter.com/MTP61ifyv9 – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 novembre 2021

Bien que l’équipe ait opté pour Russell, il regarde maintenant avec émotion ce qu’il a réussi à accomplir au cours de ses cinq saisons en tant que pilote Mercedes.

« Je suis fier, et sachant que je vais définitivement dans une autre équipe, j’ai eu le temps de réfléchir de temps en temps sur la situation parce que nous avons réalisé des choses assez spéciales ensemble », a-t-il déclaré.

« Quatre fois, espérons-le cinquième d’affilée, en tant que champion des constructeurs et vous avez besoin de deux bons pilotes pour cela. Et si tu me regardes et Lewis [Hamilton] en tant que coéquipiers… le nombre de points, de victoires et de podiums que nous avons ensemble, c’est difficile pour moi de nommer une meilleure équipe. Je peux regarder dans le miroir. J’ai essayé, je lui ai donné tout ce que j’avais.

Il a remporté 10 courses en tant que pilote Mercedes, mais le Finlandais a largement dû jouer le second violon derrière Lewis Hamilton alors que le Britannique a remporté quatre titres mondiaux consécutifs en tant que coéquipiers.

Ayant eu une voiture victorieuse tout au long de son passage avec l’équipe, il a également admis que son temps avait été teinté de déception de ne pas avoir pu remporter son propre titre.

« Bien sûr, oui, parce que c’est finalement… puisque [I was] un enfant, c’est ton objectif, c’est ton rêve », a-t-il déclaré. «C’était vraiment très fort dans mon esprit comme objectif et c’est une force qui m’a permis de travailler fort. C’est comme tous les jours, quoi que je fasse pour ce sport, c’est à cause de ça – je veux être le champion.

« Alors oui, d’une manière qui ressemble à un échec, je n’ai pas pu y parvenir avec Mercedes. Mais… d’un autre côté, j’ai tout essayé, j’ai tout donné. Donc, ce n’était tout simplement pas censé être. Au moins pour l’instant. »