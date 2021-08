Valtteri Bottas assume la responsabilité du chaos déclenché par la Hongrie

in

Valtteri Bottas a accepté la responsabilité d’un carambolage de plusieurs voitures au départ du Grand Prix de Hongrie qui a éliminé plusieurs pilotes.

Sur une piste humide et glissante, Bottas s’est trompé de freinage au départ, se faufilant dans l’arrière de la McLaren Lando Norris à l’approche du virage 1, après avoir été dépassé par le Britannique en sortie de ligne.

Ce contact a envoyé Norris dans la Red Bull de Max Verstappen, causant de graves dommages à la carrosserie de la RB16B, tandis que Bottas est ensuite entré en collision avec l’autre Red Bull de Sergio Perez.

Le résultat final a été des abandons pour Bottas, Norris et Perez, tandis que Verstappen ne pouvait gérer qu’une 10e place.

Cela signifiait qu’après la course, il y avait pas mal de pilotes mécontents, et Bottas a compris cette frustration, acceptant que l’accident était de sa faute.

“Je pense que c’est assez juste”, a déclaré Bottas lorsque Sky F1 lui a dit que les autres pilotes impliqués le blâmaient.

« J’ai pris un mauvais départ, j’ai beaucoup patiné, j’ai donc perdu mon élan, Lando m’a devancé et j’étais juste derrière lui en train de freiner dans le virage 1.

« Et je pense que j’ai mal évalué les points de freinage, je ne m’attendais pas à bloquer les roues.

“J’avais aussi l’impression qu’ils ont freiné assez tôt, mais j’étais le seul derrière et j’étais responsable d’avoir finalement heurté Lando et cela signifiait qu’il a ensuite emmené beaucoup de gens devant lui.

“Donc ce n’est pas génial pour moi et pas génial pour les autres.”

DNF 🇭🇺🏁 C’était ma mauvaise aujourd’hui. J’ai mal évalué le freinage du T1 dans les conditions humides qui ont mis fin à ma + beaucoup d’autres course. Apprenez-en. Et rechargez-vous pour la 2ème mi-temps ! Félicitations @OconEsteban pour la victoire ! Et bon de voir @LewisHamilton se battre pour le podium pour des points importants ! pic.twitter.com/2ugXCsq4B2 – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 1er août 2021

C’est la deuxième fois en autant de courses que Verstappen est éliminé par une Mercedes, et le patron de l’équipe, Toto Wolff, a présenté ses excuses à Red Bull pour la “petite erreur” de Bottas.

“Je comprends parfaitement les sentiments, tout ce que je peux faire, c’est nous en prendre à nous”, a-t-il déclaré.

« C’était une petite erreur d’être trop tard sur les freins et d’éliminer Lando et les deux Red Bull.

« Ce n’est pas comme ça que les choses devraient se passer, mais sous la pluie, cela peut être assez délicat. Je pense qu’il [Bottas] a été pris en sandwich et puis au moment où il a fermé [in], ils ont freiné un tout petit peu plus tard.

“Comme je l’ai dit, c’est une petite erreur qui a causé un si gros accident, qui leur a coûté beaucoup de points, et peut-être deux voitures sur le podium, donc nous en sommes désolés.”

Bottas s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour le prochain Grand Prix de Belgique à la suite de l’accident.