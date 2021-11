Valtteri Bottas aurait refusé un contrat d’un an avec Mercedes

Même si Mercedes avait offert à Valtteri Bottas une nouvelle prolongation de contrat d’un an, il l’aurait quand même rejetée.

Bottas a fait ses débuts chez Mercedes en 2017, signé en remplacement de Nico Rosberg qui avait pris sa retraite peu de temps après avoir été sacré champion du monde 2016.

C’était un contrat d’un an que Bottas a signé, et depuis lors, toutes les extensions suivantes ont eu lieu chaque année.

Cette tendance a cependant pris fin lorsque le départ de Bottas à la fin de 2021 a été confirmé, le Finlandais étant sur le point de passer à Alfa Romeo tandis que George Russell occupe le siège Mercedes qu’il quitte.

Mais si Mercedes avait cherché à retenir Bottas pour 2022, aurait-il accepté ? Selon Bottas lui-même, la réponse est non.

Bottas a également clairement indiqué qu’il s’agissait d’une décision conjointe « convenue » entre lui et le patron de Mercedes, Toto Wolff, plutôt que d’un échange direct de pilote.

« Il savait qu’à un moment donné, nous devions prendre des décisions », a déclaré Bottas sur le podcast Beyond The Grid.

« Et déjà, j’avais décidé moi-même que si je ne pouvais pas passer deux ans ou plus avec Mercedes, je vais définitivement opter pour quelque chose de nouveau.

« Et c’était une simple question de savoir s’il pouvait m’offrir deux ans ou plus ? Et il a dit, non, il ne peut pas, en ce moment.

« Et puis c’était assez facile. Ensuite, il était très naturel d’avoir George dans la voiture, car il fait partie de l’équipe depuis longtemps. Et c’est une nouvelle génération, et c’est aussi comme ça que le sport évolue.

« Mercedes a eu ce programme de jeunes pilotes, et George y est depuis longtemps. Au cas où il se développerait encore et deviendrait plus expérimenté et encore plus rapide, ils ne voulaient pas manquer l’occasion.

« Alors, pour moi, tout va bien. Je suis vraiment heureux. »

Lors de son apparition sur le podcast Beyond The Grid, Bottas a également parlé avec enthousiasme de son prochain déménagement chez Alfa Romeo.

Avec le plafond budgétaire de la Formule 1 réduit à 140 millions de dollars pour la campagne 2022, ainsi que l’introduction de toutes nouvelles voitures avec des règles de conception plus restrictives, Bottas pense que ce ne sont que deux des nombreuses raisons pour lesquelles Alfa Romeo est une excellente prochaine destination.

« La bonne chose avec la Formule 1 à l’avenir, ce sont les budgets entre les équipes, ils vont être les mêmes ou s’il y a des différences, ils sont assez minimes », a déclaré Bottas.

« Alfa Romeo a accepté de soutenir l’équipe au moins pour les deux prochaines années.

« Ils ont des ingénieurs vraiment talentueux, ils ont une grande usine, une grande soufflerie.

« Ils ont un bon simulateur qui a encore du travail à faire. Mais je peux aider avec ça.

« Je vois que tous les ingrédients sont là pour des résultats bien meilleurs qu’ils ne le font actuellement. Et je crois que ce changement de réglementation maintenant qui se produit est une grande opportunité.

« Avec les connaissances que j’ai, à quel point l’équipe est passée au développement de la nouvelle voiture, etc., et ce que j’ai vu jusqu’à présent, je suis convaincu que si nous travaillons dur et ensemble, tout est possible. »