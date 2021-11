Valtteri Bottas bat Max Verstappen à Sao Paulo, Hamilton retrouve la 5e place

Valtteri Bottas a pris la pole position de Max Verstappen lors des qualifications du sprint de Sao Paulo, Lewis Hamilton s’est battu pour revenir cinquième.

Hamilton s’est chargé de manière impressionnante depuis le dernier sur la grille après avoir été disqualifié des qualifications vendredi, faisant 15 passes sur son chemin vers la P5, mais il prendra une autre baisse de cinq places pour une pénalité moteur précédente, ce qui signifie que l’homme de Mercedes partira dixième sur Dimanche.

Verstappen a ajouté deux points à son avance au Championnat du monde, et il débutera aux côtés de Bottas sur la première ligne.

La conversation avant le sprint a été dominée par les punitions respectives pour Hamilton et Verstappen après les qualifications, et la paire a commencé aux extrémités opposées du peloton au cours des 24 tours autour d’Interlagos.

Et après avoir été promu P1, Verstappen a rapidement perdu cela au départ alors que Bottas, avec des pneus plus tendres, a pris le dessus sur la Red Bull à l’extinction des feux et a rapidement pris la tête.

Mais Sainz n’était pas loin derrière, et le pilote Ferrari a obtenu une excellente sortie de la Senna S pour se placer dans une position privilégiée pour frapper, alors qu’il se dirigeait vers l’intérieur et passait en deuxième position au virage 4 – avec Verstappen blâmant un problème avec sa synchronisation de vitesse pour son mauvais départ.

Plus loin, Hamilton a bondi de quatre places au virage 1 seul, avant de réussir à dépasser deux autres voitures dans la ligne droite des stands, faisant passer le champion du monde à la 14e place au moment où le deuxième tour a commencé.

Il y avait également un enchevêtrement entre les deux Alfa Romeo, avec Antonio Giovinazzi marquant Kimi Raikkonen alors qu’il effectuait un mouvement sans enthousiasme à l’intérieur au virage 1 – au grand dam du Finlandais.

Kimi : « Qui m’a frappé ? » Ingénieur : « C’était Antonio » #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/0JsXDEJhM5 – PlanetF1 (@Planet_F1) 13 novembre 2021

Retenu au départ, Verstappen repasse rapidement devant Sainz avec l’aide du DRS, mais il perd quelques secondes face à Bottas, qui s’éloigne du peloton des poursuivants.

Hamilton a cependant continué à se frayer un chemin, passant devant Fernando Alonso et vers le bord du top 10 – bien qu’il ait passé plusieurs tours coincé dans un train DRS derrière Daniel Ricciardo, avant de passer à mi-parcours.

Ce fut un après-midi contrasté pour les pilotes McLaren, avec Ricciardo ayant perdu des places et Lando Norris faisant des progrès dans le top cinq, s’imposant dans une bataille de ding-dong avec Charles Leclerc, où l’homme de Ferrari s’était défendu agressivement avant de finalement perdre. au virage 4.

A l’avant, les pneus médium de Verstappen commençaient à lui permettre de se rapprocher derrière Bottas, dont la gomme tendre semblait quelque peu s’affaisser – alors que la Red Bull se rapprochait du DRS du Finlandais.

Pendant ce temps, Hamilton poursuivait sa charge en éliminant Sebastian Vettel, Esteban Ocon et Pierre Gasly, le plaçant P7 sur la route et encore avec huit tours pour rattraper Leclerc, qui était près de quatre secondes devant.

Il s’est cependant rapidement frayé un chemin, car l’homme de Mercedes était clairement en mission samedi.

Il semblait improbable que le Britannique poursuive son compatriote Norris dans sa McLaren, mais il s’est déplacé à l’arrière du pilote de 22 ans à temps pour le dernier tour, et il a fait un saut courageux au virage 1 pour se mettre dans les cinq premiers dans le choix de ses dépassements en qualifications de sprint.

« Ce n’est pas fini », a dit à son équipe le septuple champion du monde, et tout est prêt pour une course fascinante à Interlagos dimanche.

Classement qualificatif sprint

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:13.584 24 tours

2 Max Verstappen Red Bull +1.170s

3 Ferrari Carlos Sainz +18.723s

4 Sergio Perez Red Bull +19.787s

5 Lewis Hamilton Mercedes +20.872s

6 Lando Norris McLaren +22.558s

7 Ferrari Charles Leclerc +25.056s

8 Pierre Gasly AlphaTauri +34.158s

9 Esteban Ocon Alpin +34.632s

10 Sebastian Vettel Aston Martin +34.867s

11 Daniel Ricciardo McLaren +35,869s

12 Fernando Alonso Alpin +36,578s

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing +41.880s

14 Lance Stroll Aston Martin +44.037s

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri +46.150s

16 Nicholas Latifi Williams +46.760s

17 George Russell Williams +47.739s

18 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing +50.014s

19 Mick Schumacher Haas +61.680s

20 Nikita Mazepin Haas +67,474s