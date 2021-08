Valtteri Bottas catégorique : je suis un bon atout pour l’équipe

Incertain de l’endroit où il travaillera l’année prochaine, Valtteri Bottas insiste sur le fait qu’il sera un atout pour l’équipe, quelle qu’elle soit, car il est toujours “au sommet”.

Bottas, du moins selon les rumeurs de la F1, est sans emploi à la fin de cette saison, devrait être remplacé chez Mercedes par George Russell.

Bien que Toto Wolff affirme qu’il n’a pas encore pris sa décision, Bottas n’a pas aidé sa cause en créant un accident multi-voitures au départ du GP de Hongrie, une course dans laquelle Russell a remporté ses premiers points en tant que pilote Williams.

Mais malgré son erreur, Bottas insiste sur le fait qu’il est un “atout” pour Mercedes.

Interrogé par ESPN s’il était une meilleure option que Russell, il a répondu : « Je ne connais aucun pilote aussi bien que je connais moi-même et mes compétences de conduite, il est donc toujours difficile de commenter.

“On ne sait jamais avec les performances des autres équipes comment elles sont vraiment et contre leur coéquipier, c’est assez difficile à savoir.

« Mais je suis confiant de dire que je suis un bon atout pour l’équipe et ce serait certainement différent si je n’étais pas ici. J’ai confiance en mes compétences de conduite, mais je ne prends pas les décisions.

“L’avenir le montrera.”

Il a ajouté : « Rien ne me retient pour le moment. Décidément, je dirais que j’ai l’impression que ma carrière atteint un sommet. Je n’y suis pas encore parvenu, il y a toujours des choses que j’apprends et que j’améliore.

« J’ai vraiment beaucoup appris sur moi-même ces dernières années. En tant que conducteur et en tant qu’être humain, il est important de pouvoir vous comprendre et ce qui fonctionne pour vous.

« J’ai l’impression qu’aujourd’hui, tout ce qu’on me lance ne me secouera pas et je sens que je suis prêt à tout et à tout type de défi à l’avenir. Décidément, j’ai beaucoup appris.

“Je vais essayer tout ce que je peux pour moi-même et pour l’équipe à l’avenir, quoi qu’il arrive.”

Mais avec Mercedes qui se pencherait sur Russell, Bottas fait face à la perspective de trouver une nouvelle maison pour 2022.

CETTE ÉQUIPE pic.twitter.com/JFzyuKL4JT – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 31 juillet 2021

Il serait en pourparlers avec Alfa Romeo, son manager parlant au patron de l’équipe Fred Vasseur tout au long du week-end du Grand Prix de Hongrie.

Bottas a gardé ses cartes près de sa poitrine lorsqu’il a été interrogé sur ces rapports.

« Je préfère garder ça pour moi [whether he has been talking to other teams] – peut-être que je ne l’ai pas fait et peut-être que je l’ai fait », a-t-il déclaré. «Mais j’ai beaucoup de gens derrière moi et bien sûr, ils ne se sont pas contentés de se reposer à la maison et de ne rien faire.

«Alors, bien sûr, vous devez avoir une idée de ce qui est disponible et des possibilités. J’ai le sentiment qu’on ne m’a pas dit exactement où en étaient les discussions dans d’autres endroits parce que je me concentre sur la course, mais je suis sûr qu’il y aura beaucoup de temps pour en discuter pendant la pause.

“Et s’il est nécessaire que je parle avec d’autres équipes, alors je le ferai.”

Quant à savoir s’il peut se voir courir pour une autre équipe que Mercedes, il a déclaré : « Bien sûr que je peux, mais ce serait différent.

« C’est déjà ma cinquième année avec l’équipe et j’ai l’impression que tout fonctionne bien en équipe, et avec Lewis, nous pouvons travailler ensemble. Bien sûr, ce serait quelque chose de complètement différent.