Valtteri Bottas cherche à organiser l’avenir de Mercedes avant les vacances d’été

Valtteri Bottas dit qu’il cherche à avoir son avenir chez Mercedes réglé le plus tôt possible, afin que cela ne devienne pas une «distraction».

Le temps du Finlandais avec les Flèches d’argent a été sur des contrats récurrents d’un an, et son siège avec Mercedes a été l’un des sujets de conversation brûlants dans le monde de la Formule 1 jusqu’à présent cette saison.

Lui et Sir Lewis Hamilton voient leurs contrats respectifs expirer à la fin de l’année, mais Toto Wolff a depuis affirmé que le champion du monde en titre allait probablement prolonger son séjour dans l’équipe pendant au moins deux ans.

Si Hamilton signe comme prévu, cela laisse un siège Mercedes à décider. Le directeur de l’équipe Wolff a récemment déclaré que l’équipe ne regardait pas seulement Bottas en tant que candidat pour 2022, mais aussi les pilotes du programme junior Mercedes à Esteban Ocon et George Russell, ainsi que les pilotes actuellement hors de leur écurie.

Bottas a été un joueur solide à son époque chez Mercedes et est revenu à la maison P3 dans les trois courses qu’il a terminées jusqu’à présent cette saison – à l’exception de son accident très médiatisé avec Russell à Imola.

Le Finlandais a admis lui-même, cependant, qu’il avait l’impression de gagner au moins un championnat du monde en passant autant de temps en tant que pilote Mercedes, mais il insiste sur le fait qu’il continuera à tout donner à chaque course – avec l’espoir de voir son avenir réglé dès les vacances d’été.

«C’est toujours mieux plus tôt. J’ai eu des contrats tôt et j’ai eu des contrats trop tard que cela cause presque une distraction », a-t-il déclaré aux journalistes avant le Grand Prix de Monaco.

«Mais pour être honnête, je n’y ai pas encore vraiment réfléchi, et c’est une réponse honnête. Je me concentre juste sur ces courses maintenant et le moment où nous commencerons à parler viendra éventuellement.

«Pour mon avenir, je pense que la pause d’août est normalement la date limite. Mais je ne veux pas encore y penser, je veux juste gagner la course. C’est donc la seule chose qui me préoccupe pour le moment.

