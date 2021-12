Valtteri Bottas choisit sa meilleure course et sa meilleure voiture du sort de Mercedes

Valtteri Bottas a choisi ce qu’il pense être sa meilleure course et la meilleure voiture qu’il a conduite pendant son séjour chez Mercedes.

Le Finlandais a rejoint l’équipe allemande en 2017 après la retraite surprise de Nico Rosberg et a ensuite passé cinq saisons complètes en tant que celui de Lewis Hamilton coéquipier avant de signer pour Alfa Romeo pour 2022 et au-delà.

Pendant ce temps, alors qu’il n’a jamais pu se battre pour le championnat des pilotes, il a remporté 10 victoires, 20 pole positions et un total de 58 podiums.

Sur ces 10 victoires, il estime que son triomphe au Grand Prix d’Australie 2019, l’ouverture de la saison cette année-là, était la meilleure d’entre elles et la meilleure course de sa carrière en F1.

« Après une fin difficile en 2018, 2019 a commencé en trombe », a-t-il déclaré sur la Mercedes. Chaîne Youtube.

« Une grosse victoire en Australie, je pense que c’était environ 20 secondes d’avance sur Lewis au drapeau. Je pense que c’était ma meilleure course à ce jour, je dirais.

« Ce n’était pas facile, mais c’était presque facile. J’étais tellement en contrôle et tout l’état d’esprit, de la déception au retour en force, c’était vraiment une sensation incroyable de vivre cela. Cela m’a vraiment donné beaucoup de confiance pour aller de l’avant.

« Cette saison-là, j’ai finalement terminé deuxième du championnat des pilotes, nous avons obtenu le titre à Suzuka en équipe, j’ai gagné à Bakou – ce qui était une revanche de l’année précédente – et au Japon et aux États-Unis, donc plutôt gentil places pour gagner des courses. Toutes ces victoires étaient incroyables.

A propos d’hier ✨#VB77 #F1 #DankeMercedes @MercedesAMGF1 @MercedesBenz pic.twitter.com/8QiXPbq6WN – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 18 décembre 2021

Cette saison s’est avérée être sa meilleure à Mercedes à bien des égards, car il a remporté plus de courses, marqué plus de points et remporté plus de podiums que dans toute autre campagne.

Le suivant n’a pas eu autant de succès pour le joueur de 32 ans, car alors qu’il terminait P2 au classement comme en 2019, il a remporté moins de courses et marqué moins de points, étant plus loin derrière Hamilton et plus proche de Max Verstappen au classement. – bien que moins de courses aient eu lieu en raison de la pandémie.

Il pense cependant que la challenger de cette année, la W11, était la meilleure voiture qu’il a conduite au cours des cinq saisons.

« Cette voiture, en particulier, pour moi, c’était un monstre », a déclaré Bottas.

«C’était tellement, tellement rapide. Rien ne vaut cette voiture en termes de performances pures.

« Une belle voiture et une bonne voiture à conduire », a-t-il ajouté.