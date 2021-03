Valtteri Bottas confirme que W12 était parfois «  impossible à piloter  »

Valtteri Bottas a confirmé ce qu’il avait dit à la radio de Bahreïn que, parfois, la Mercedes W12 était «impossible à conduire».

Alors que Mercedes semblait en bien meilleure forme vendredi à Bahreïn par rapport aux tests, c’est Red Bull qui est resté en tête avec Max Verstappen terminant le plus rapide en FP1 et FP2.

Bottas a terminé la séance du matin à trois dixièmes de Verstappen, mais une fois que l’obscurité est tombée pour FP2, créant des conditions plus représentatives des qualifications et de la course, Bottas a glissé à 0,371 seconde de la référence de Verstappen, le laissant P5.

« Je me sentais mieux que lors des tests sur la façon dont la voiture se sentait, donc c’est bien, mais j’ai aussi l’impression que nous n’en sommes pas encore là avec l’équilibre de la voiture », a déclaré Bottas à Sky Sports F1 après FP2.

« Au moins, ce fut une journée sans problème, et pas de gros problèmes, mais je pense que l’essentiel dans mon esprit est que nous avons encore beaucoup de travail à faire si nous voulons nous battre pour la pole et pour la victoire. »

Interrogé sur les pires aspects de la W12 lors des tests, et comment ils se comparent à la W12 dans son état actuel, Bottas a répondu: «Je pense que l’incohérence de l’équilibre et en particulier de l’arrière de la voiture était un grand moment fort.

«En termes d’approche de configuration, nous avons essayé de l’améliorer et, comme je l’ai dit, cela se sent mieux, mais ce n’est pas encore tout à fait ce que j’aimerais avoir en dessous. [me].

« Mais ce n’est qu’une chose, il y a plusieurs choses sur lesquelles nous travaillons, et nous avons encore ce soir et demain matin pour essayer de comprendre. »

Le moment le plus inquiétant vendredi du côté de Bottas du garage est survenu pendant le FP2, quand il a qualifié le W12 «impossible à conduire».

Et interrogé sur ce commentaire dans le paddock, le Finlandais a soutenu sa propre affirmation.

«La dernière longue course que nous avons faite était assez irrégulière et je n’ai pas vraiment pu enchaîner les tours», a-t-il déclaré.

«La voiture, comme je l’ai dit, est parfois impossible à conduire. Mais c’est vendredi et c’est pourquoi nous nous entraînons.

Lando Norris de McLaren a mis fin à la course vendredi en P2, et bien que le Britannique ne s’attende pas à être dans le mélange avec Mercedes et Red Bull samedi, Bottas a déclaré que la nouvelle équipe client de Mercedes avait l’air solide.

Cela étant dit, même si McLaren et Red Bull constituent une menace pour Mercedes, Bottas pense que son équipe est très impliquée dans la conversation.

« Nous sommes définitivement dans le mix, McLaren, ils avaient l’air vraiment forts aujourd’hui, Red Bull comme prévu », a-t-il expliqué.

«Je pense que nous sommes là, je ne pense pas que nous soyons les plus rapides pour le moment, mais nous ne sommes pas loin et avons un objectif clair de l’endroit où nous voulons être.

Interrogé sur le commentaire «irréalisable» de Bottas, le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a suggéré que c’était parce que son pilote avait été sur la piste avec de vieux pneus.

«Je pense que nous l’avons laissé beaucoup de côté avec le pneu, et il était impossible de rouler vers la fin», a-t-il déclaré.

