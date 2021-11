Valtteri Bottas a été laissé « perplexe » quant à la raison pour laquelle son rythme d’entraînement du vendredi avait disparu pendant la nuit au Grand Prix du Qatar.

Le Finlandais avait respectivement trois dixièmes et quatre dixièmes de seconde en main de son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton en FP1 et FP2, mais le pendule est revenu en direction du septuple champion du monde samedi.

Admettant qu’il a dû « beaucoup pousser » pour devancer Hamilton pour la première place dans FP3, Bottas a ensuite chuté en qualifications alors qu’il terminait à 0,651 seconde de retard.

Au départ, cela avait semblé lui assurer une troisième place sur le circuit international de Losail derrière son collègue et l’autre prétendant au titre, Max Verstappen.

Mais plus tard, on a appris que Bottas, Verstappen et Carlos Sainz pourraient tous être passibles d’une pénalité sur la grille car ils ont été convoqués pour voir les commissaires sportifs avant la course dimanche concernant des violations présumées des règles du drapeau jaune.

Bottas avait prévu un départ du côté propre de la piste et un sillage du duo de tête sur le long terme jusqu’au virage 1 qui pourrait lui permettre de défier la Red Bull.

VB en P3 💙👊 Spot parfait pour bondir dans le virage 1 ! pic.twitter.com/6bHT5RP5oV – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 20 novembre 2021

Le joueur de 32 ans pensait également à ce qui était arrivé à ce rythme de vendredi.

« Cela a été un bon week-end jusqu’à ce que je me qualifie », a déclaré Bottas dans son interview sur le parc fermé.

« Je me sentais vraiment à l’aise et fort dans la voiture mais je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé du jour au lendemain.

« Je pouvais sentir dans FP3, c’est sûr que le vent était différent d’hier et j’étais toujours le plus rapide, mais j’ai vraiment dû pousser beaucoup et je savais que je ne pouvais pas trouver grand-chose de plus.

« En qualif, j’ai pas mal lutté, surtout dans le virage 1 – j’ai eu du mal à préparer les pneus contrairement à hier soir.

« Nous devons jeter un œil. J’ai fait de mon mieux, mais un peu confus ce qui s’est passé avec la voiture pendant la nuit.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, s’exprimant avant l’annonce des violations présumées des règles, a déclaré qu’il pensait que « les 500 premiers mètres » de la course seraient extrêmement importants pour prendre de l’avance en raison de la difficulté de suivre les voitures.

Comme il n’est pas un prétendant au titre, Bottas sait qu’il subit beaucoup moins de pression que Hamilton et Verstappen, même s’il a toujours un rôle important à jouer dans la bataille pour le championnat des constructeurs.

« Personnellement, je n’ai pas grand-chose à perdre et j’espère que l’adhérence sera bonne du côté propre pour moi et Lewis et qu’à partir de là », a déclaré Bottas, qui en est à ses trois dernières courses avec Mercedes avant de rejoindre Alfa Romeo pour L’année prochaine.

« De toute évidence, nous avons deux voitures contre Max et je suis sûr que nous pouvons faire quelque chose. »