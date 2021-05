Valtteri Bottas “ décroché ” pour avoir défié les ordres de l’équipe

La décision de Valtteri Bottas d’ignorer les ordres des équipes en Espagne sera probablement ignorée par ses chefs d’équipe grâce à la victoire de Lewis Hamilton en course.

C’est selon Karun Chandhok.

Battant Max Verstappen pour la victoire dans le Grand Prix d’Espagne de dimanche, Hamilton chassait le pilote Red Bull après que Mercedes ait opté pour une stratégie à deux arrêts.

Mais entre Verstappen et Hamilton se trouvait Bottas.

On a dit au Finlandais de ne pas retenir son coéquipier mais, une fois que Hamilton était sur son aile arrière, il a choisi de ne pas simplement se mettre de côté, faisant plutôt travailler le champion du monde en titre.

Tel était l’avantage de rythme de Hamilton sur les pneus plus frais, il lui a fallu quelques virages pour passer devant Bottas.

Hamilton a couru vers la victoire, une excellente nouvelle pour son coéquipier alors que Chandhok estime que cette victoire a sauvé le Finlandais d’une discussion sévère de Toto Wolff.

“Je pense que le fait que Lewis ait remporté la course signifie que Valtteri a été relâché”, a déclaré l’ancien pilote de F1 devenu commentateur à Sky Sports F1.

«J’imagine si l’autre scénario s’était déroulé [Hamilton losing], alors ils lui auraient parlé.

«Mais finalement, Lewis a été plus rapide et c’est la chose fondamentale. Tout le reste est un cas de «shoulda, woulda, coulda». »

Bottas a défendu ses actions, affirmant qu’il était concentré sur sa propre course contre Charles Leclerc, et non sur ce dont Hamilton avait besoin.

Et de toute façon, il est en F1 pour courir, ne pas laisser passer les autres.

«J’ai compris le message et évidemment nous étions sur des stratégies différentes à ce moment-là, donc à moins que quelque chose de fou ne se produise, je n’étais plus vraiment avec lui», a-t-il déclaré.

«Mais le truc, c’est qu’à ce moment-là, j’essayais de faire sortir Charles de ma fenêtre des stands pour que je puisse m’arrêter à nouveau et essayer d’être devant lui, donc j’étais vraiment conscient que je ne voulais pas perdre trop de temps, et je me concentrais vraiment sur ma course donc il s’agissait d’équilibrer les choses.

«Bien sûr, en tant que pilote de course, vous donnez la priorité à vous-même, à votre course, parce que c’est ce que nous faisons mais aussi nous travaillons en équipe, donc vous ne voulez pas gâcher la victoire de l’équipe si cela est possible; si ce n’est pas possible pour vous. J’ai donc essayé de faire de mon mieux pour nous en tant qu’équipe et pour moi-même.

«C’est toujours difficile de faire ce genre de choses et soit savoir… demander à l’autre pilote s’il prédit ce qui va se passer et où aller, mais je pense qu’à la fin, c’était plutôt OK.

