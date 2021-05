Valtteri Bottas défiant l’ordre des équipes: “ Pas ici pour laisser passer les gens ”

Valtteri Bottas a admis qu’il avait délibérément défié les ordres de l’équipe après avoir été invité à ne pas retarder Sir Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Espagne.

Au 53e tour, Bottas a été informé par la radio de l’équipe de laisser Hamilton le dépasser pour la deuxième place alors que le septuple champion du monde pourchassait le leader de la course Max Verstappen.

Hamilton avait effectué un deuxième arrêt au stand 11 tours plus tôt pour se donner des pneus plus frais pour une attaque sur le Red Bull vers la fin de la course, n’ayant pu dépasser Verstappen alors qu’ils étaient sur la même stratégie.

Mais plutôt que de sortir de la ligne de course pour permettre à son coéquipier Mercedes de passer sans entrave, le Finlandais a rendu la décision difficile pour Hamilton qui, à la fin, a dû exécuter ce qui semblait être une manœuvre de dépassement appropriée pour s’en sortir.

Après avoir dit au début de la saison qu’il serait plus déterminé cette année, mettant ses propres intérêts en tant que pilote au premier plan, Bottas s’en tenait à cet état d’esprit lors de son entretien par la suite – et il reste à voir comment cela influence son avenir en l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait laissé Hamilton passer à la première occasion, Bottas, qui a réussi à faire un triplé de troisièmes places en quatre courses cette année, a déclaré à Sky F1: «Non, j’aurais certainement pu le laisser passer plus tôt. .

«Mais je faisais ma propre course, donc il y a toujours un moment pour calculer les choses et j’essayais d’obtenir Charles [Leclerc] par la fenêtre de la fosse pour que je puisse m’arrêter à nouveau et essayer d’obtenir un point supplémentaire [with the fastest lap of the race].

«Donc, le principal dans mon esprit était ma propre course.

«Il n’y avait pas grand-chose [talk over the team radio]. Ils m’ont dit de ne pas trop le retenir mais, comme je l’ai dit, je faisais aussi ma course. Je ne suis pas ici pour laisser passer les gens… Je suis ici pour courir.

Bottas n’a jamais été dans le combat avec Hamilton, qui a finalement dépassé Verstappen pour la victoire au 60e tour, après avoir été dépassé lors des premiers échanges par la Ferrari de Leclerc – qui, selon lui, a «compromis» sa course par la suite.

«Ce qui a rendu les choses plus délicates, c’est que j’ai perdu une place contre Charles au premier tour. Il a choisi une meilleure ligne dans le virage 3 », a déclaré le joueur de 31 ans.

«Cela a un peu compromis la course. C’est un peu dommage mais je suis ravi de monter sur le podium.

