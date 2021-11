Valtteri Bottas déjà sur le point de trouver sa place au Qatar

Valtteri Bottas estime qu’il est déjà proche de trouver son « sweet spot » après la première journée de course au Qatar.

Le Finlandais a bien commencé le week-end de course, terminant le FP1 en P3 devant son coéquipier Lewis Hamilton avant de dominer confortablement le FP2, avec une vitesse de 0,209 seconde plus rapide que son plus proche challenger, Pierre Gasly.

À la fin de la journée, Hamilton a admis qu’il n’avait pas encore trouvé ses marques sur le circuit et a déclaré qu’il avait besoin de comprendre du jour au lendemain exactement pourquoi il manquait de rythme.

Bottas dit qu’il n’avait pas de tels problèmes et qu’il sentait qu’il était sur le point de trouver son point idéal.

« Je pense qu’aujourd’hui a bien commencé avec les réglages, donc en fait l’équilibre était plutôt bon dans la première manche – seuls quelques ajustements mineurs à faire pour FP2 », a déclaré le pilote Mercedes.

« Je dirais que c’est une façon idéale de commencer un week-end sur une nouvelle piste, donc je pense que l’équipe a fait un très bon travail sur l’estimation des réglages, et ce n’est pas loin du point idéal.

« Évidemment, il y a toujours du travail à faire. Même au niveau de la conduite en deux séances, on ne trouve pas encore toute la vitesse disponible, alors c’est sûr que nous continuerons à travailler.

L’homme le plus rapide vendredi au Qatar. 💙👊 Premières impressions de VB sur le circuit 🔥 Losail ! pic.twitter.com/TGJ5C1cqxk – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 19 novembre 2021

Compte tenu des difficultés auxquelles son coéquipier est confronté et du fait que Red Bull souffre de problèmes d’oscillation lors des deuxièmes essais, Bottas est sans doute le favori pour décrocher la pole position de la course maintenant.

Il ne s’emballe pas mais pense que les choses semblent prometteuses pour lui.

« C’était une bonne pratique », a-t-il ajouté.

« Mais c’est de la pratique, et nous essayons juste d’apprendre autant que nous le pouvons. Le rythme semble correct, mais il est difficile de tirer des conclusions à partir d’aujourd’hui.

« Mais au moins, comme je l’ai dit, la sensation était bonne et c’est prometteur pour le reste du week-end. »

Les performances des pilotes en qualifications dépendront en grande partie de leur capacité à rester dans les limites de la piste introduites après la FP1, et étant donné le nombre de zones de dégagement, Bottas dit que cela est difficile.

« Avec les limites de la piste, tout le ruissellement est goudronné, il est donc facile de partir et de gagner du temps. Sur certains de mes tours les plus rapides, j’ai eu de la confusion, je ne savais pas ce qui était autorisé et ce qui ne l’était pas », a-t-il déclaré.

« Je suis donc sûr que ce sera un sujet de discussion lors de la réunion des pilotes aujourd’hui, et c’est vraiment dans la nature de la piste, et cela crée des problèmes. »