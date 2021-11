Même s’il ne pense pas que ce soit fait exprès, Valtteri Bottas dit que Daniel Ricciardo a « gâché sa journée » au Grand Prix du Mexique.

Les Mercedes Le week-end de course du pilote a pris un départ idéal puisqu’il a remporté une pole position inattendue, battant son coéquipier tandis que les pilotes Red Bull ont rencontré des problèmes en Q3.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les choses tournent mal le jour de la course, le Finlandais tombant à l’arrière du peloton après avoir été heurté par la McLaren de Ricciardo au début.

Une Safety Car lui a ensuite permis de rattraper le reste du peloton et lui a donné une chance de remonter dans l’ordre, mais sa progression a été stoppée par l’Australien qui l’a retenu pendant la majeure partie de la course.

Il dit que Ricciardo a finalement gâché sa journée lorsqu’il l’a frappé au début.

Bottas a résumé : « Il a vraiment gâché ma journée mais je suis sûr qu’il n’a pas fait le coup exprès. Cela a également compromis sa course, mais ce n’était pas idéal.

« Depuis le premier tour avec le coup de Daniel, nous étions vraiment compromis et la meilleure chance que nous ayons eu de nous en sortir était de nous arrêter deux fois. »

Pas de points au Mexique Course décevante aujourd’hui. J’ai été touché dans le 1er virage et même si j’ai tout essayé, je n’ai pas pu revenir aux points aujourd’hui. Pas ma journée. On reprend les apprentissages et revenons plus forts au Brésil le week-end prochain @MercedesAMGF1 👊#VB77 #F1 #MexicanGP pic.twitter.com/L8v8IvLfvc – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 8 novembre 2021

Étant donné qu’il était dans la deuxième voiture la plus rapide sur la grille, beaucoup se seraient attendus à ce que Bottas marque encore des points au Mexique même après l’incident du premier tour, mais il n’a jamais vraiment eu l’air de le faire, luttant pour réaliser des dépassements.

Il admet que suivre et dépasser d’autres voitures était plus difficile que ce à quoi son équipe et lui s’attendaient, la surchauffe étant un réel problème.

« Après d’autres voitures dont le moteur et les freins surchauffaient, c’était juste plus difficile que nous le pensions », a-t-il ajouté.

« C’était aussi dur que prévu, comme en 2019. L’important ici est de ne pas surchauffer le moteur ou les freins pour que vous ne puissiez pas pousser. Nous avons fait beaucoup de portance et de côte.

Comme si Bottas n’avait pas eu assez de mal au début de la course, il a également été critiqué par son coéquipier et son patron pour ne pas avoir mieux défendu contre Max Verstappen.

Lewis Hamilton estime qu’il a « évidemment » laissé la porte ouverte au Néerlandais au départ et Toto Wolff est mécontent de son pilote pour avoir « ouvert la mer » au rival pour le titre de Hamilton.