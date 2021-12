Valtteri Bottas « disposé à jouer » le match par équipe lors de la finale d’Abou Dhabi

Ayant obtenu la P3 au championnat des pilotes, Valtteri Bottas se dit « disposé » à jouer le match par équipe à Abu Dhabi, peu importe ce que cela lui coûte ce jour-là.

Le coéquipier de Bottas chez Mercedes, Lewis Hamilton, a une chance, et une bonne, à un huitième titre mondial, tout ce qu’il a à faire est de battre Max Verstappen lors de la finale de la saison dimanche.

Les deux sont à égalité de points, 369,5, ce qui signifie que celui des deux qui termine devant, ils seront sacrés champions du monde de F1 2021.

Bottas, l’ailier de Hamilton au cours des cinq dernières saisons, a déclaré qu’il ferait tout son possible pour que le titre soit son coéquipier qui remporte le titre.

« Cela dépendra de la situation », a-t-il déclaré. « Lewis n’a pas vraiment besoin de gagner la course ; il doit finir devant Max, c’est comme ça.

« Je suis prêt à le jouer en équipe, car j’ai obtenu ma troisième place, tant que nous pouvons obtenir les constructeurs, je préférerais que mon coéquipier gagne plutôt que l’opposition.

« Cela dépendra de la situation, mais il a mon soutien. »

Non, tu pleures pour le dernier casque Mercedes de @ValtteriBottas. pic.twitter.com/GfvjkJ5MRb – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 9 décembre 2021

Il avait également le soutien de Bottas lors de la course précédente en Arabie saoudite où le Finlandais a admis avoir joué un jeu tactique avec Verstappen alors qu’il ralentissait délibérément derrière la voiture de sécurité pour retenir le pilote Red Bull.

C’était dans les règles.

« Tant que vous arrivez au [start] ligne dans un delta raisonnable [time difference], peu importe la lenteur avec laquelle vous conduisez entre les deux, car vous avez juste besoin d’être positif », a déclaré Bottas.

«Je pense que j’ai fini quelques secondes positives, ce qui est bien, c’est permis.

« Évidemment, cela a permis à Lewis d’avoir un peu plus d’avance, car nous avons fait un double arrêt, vous avez donc besoin de cet écart de quelques secondes. C’est exactement ce que vous faites.

La course de ce week-end est le dernier grand prix du pilote de 32 ans en tant que pilote Mercedes, Bottas part pour Alfa Romeo pour 2022.

Il fait ses adieux à Mercedes avec 10 victoires en course, 58 points et après avoir aidé l’équipe, il remporte quatre doublés successifs de championnat.

Cette année, il pourrait être cinq avec Mercedes 28 points d’avance sur Red Bull au championnat des constructeurs.

« Tout le monde pense que c’est la dernière course de la saison et pour moi, c’est vraiment fou que Lewis et Max soient à égalité de points.

«C’est comme la finition de rêve, bien sûr, pour nous, tous ceux qui sont impliqués dans l’équipe et pour les fans aussi.

« Certainement, il y a de l’excitation et je pense que chaque membre de l’équipe apprécie vraiment d’en faire partie.

« C’est ce que nous aimons faire, nous aimons les batailles serrées, les courses serrées, et maintenant nous obtenons exactement cela.

« L’espoir pour le week-end est que nous obtenions à la fois les titres Constructeurs et Pilotes pour notre équipe.

« C’est l’objectif, mais comment y arriver n’est pas si différent de n’importe quelle autre course.

« Tout d’abord, il s’agit d’apprendre le nouveau profil de piste, ce dont il a besoin de la configuration de la voiture et de partir de là. La préparation est comme toutes les autres courses, ce n’est pas différent.

