Valtteri Bottas dit que ses difficultés en 2018 l’ont rendu « beaucoup plus dur »

Valtteri Bottas estime que les difficultés qu’il a endurées en 2018 l’ont rendu « beaucoup plus dur » à la fois en tant que pilote et en tant que personne.

Sur les cinq saisons que le Finlandais a passées à conduire Mercedes le second d’entre eux était peut-être le plus difficile, étant le seul dans lequel il n’a pas réussi à gagner une course.

Ce n’était pas entièrement de sa faute, avec des crevaisons et des commandes d’équipe qui lui ont retiré presque certaines victoires en Azerbaïdjan et en Russie respectivement, mais ses performances n’étaient souvent pas excellentes non plus.

Bien qu’il pense que la chance n’était pas de son côté, il admet qu’il a également eu du mal à maîtriser sa machine cette année-là.

« 2018, pour être très honnête, ce n’était pas ma voiture préférée », a-t-il déclaré dans un Vidéo Youtube sur la chaîne Mercedes en discutant de ses souvenirs de chaque campagne.

« J’ai eu un peu de mal cette saison-là. Évidemment, j’ai fait de bonnes courses et je me souviens très bien à Bakou que j’étais en tête avec un tour à faire et que j’ai crevé dans la ligne droite principale. J’aurais dû gagner cette course. Il y a eu beaucoup d’autres événements malchanceux aussi cette année-là.

« Je pense que dans l’ensemble, j’étais assez rapide mais je n’ai jamais réussi tout le week-end de course et je n’ai jamais remporté de victoire cette année-là. Mais beaucoup de podiums, donc toujours de bons succès d’une certaine manière et en tant qu’équipe, nous avons obtenu le titre au Brésil. Comme une équipe, [it was] une saison vraiment réussie.

Les revers ont fait des ravages sur Bottas mentalement, car il a admis qu’après avoir reçu l’ordre de se retirer pour son coéquipier Lewis Hamilton à Sotchi, il avait pensé à se retirer complètement du sport.

En y repensant maintenant, il pense que tout l’a finalement rendu plus fort en tant que pilote et en tant que personne, et considère la pause entre cette année et la suivante comme une phase extrêmement importante de sa carrière.

« Cette saison m’a vraiment rendu beaucoup plus dur en tant que personne, en tant que pilote », a-t-il ajouté.

« J’ai vraiment dû creuser assez profondément pendant les vacances d’hiver pour en savoir plus sur moi-même pour l’année prochaine, 2019, qui a plutôt bien commencé, donc je pense que c’était une saison assez importante dans ma carrière pour apprendre. »

Il a ensuite connu la meilleure campagne de sa carrière en 2019, remportant la course d’ouverture avant de remporter trois autres victoires.