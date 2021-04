‘Valtteri Bottas doit faire mieux sinon il sera mis à l’écart’

Ralf Schumacher a averti Valtteri Bottas qu’il devait accélérer son rythme ou risquer de perdre son siège de course Mercedes.

Bottas était la moitié de l’un des plus gros titres du Grand Prix d’Émilie-Romagne de dimanche, impliqué dans un accident à grande vitesse avec George Russell.

Russell a tenté de dépasser Bottas dans la ligne droite principale alors qu’ils se battaient pour la neuvième place, se sont trompés et ont sorti les deux voitures.

Mais alors que le Britannique s’est depuis lors excusé pour ses singeries dimanche, Schumacher estime que le plus gros problème réside dans Bottas et son incapacité à se placer devant le terrain.

“Bottas doit se demander pourquoi il doit se défendre contre un Williams”, a écrit Schumacher dans sa chronique pour Sky Germany.

«La spéculation de George selon laquelle Valtteri a agi comme ça à cause du scénario spécial – Russell est un junior Mercedes et a des ambitions pour le cockpit de Bottas – Toto Wolff rejeté comme ‘bullsh * t’

«À plus de 300 km / h, Bottas ne voulait certainement pas jouer à des matchs, mais il ne voulait certainement pas laisser Russell passer non plus. Et je n’aimais pas le sien [Russell’s] attitude dans les entretiens qui ont suivi.

«En général, il doit se demander pourquoi il a dû se défendre contre un Williams alors qu’il était au fond du terrain.

«Il a été tellement de fois au même niveau que Hamilton, mais il est loin pour le moment.

«Chez Mercedes, ils essaient de l’expliquer par un manque d’adhérence sur l’essieu arrière de Botta – pour moi, l’ensemble du package Valtteri Bottas manque actuellement d’adhérence.

“Il doit y en avoir plus à venir, sinon il sera rapidement mis à l’écart.”

Montez à bord avec George Russell alors que lui et Valtteri Bottas se heurtent dans un accident effrayant à grande vitesse 💥 Incident de course? 💬⬇️ # SkyF1 | # F1 | #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Af3Pn2Txkr – Sky Sports F1 (@ SkySportsF1) 18 avril 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

En ce qui concerne l’accident, l’ancien pilote de F1 déclare «aucun d’eux n’est irréprochable».

Les commissaires ont jugé qu’il s’agissait d’un incident de course, mais Bottas et Russell se sont pointés du doigt, du moins jusqu’à ce que Russell s’excuse lundi.

Schumacher, cependant, dit qu’ils ont tous deux joué un rôle dans ce qui s’est passé.

Il a poursuivi: «La question de la culpabilité a été et sera certainement beaucoup discutée. Aucun d’eux n’est irréprochable.

«C’est ainsi que les commissaires de course de la FIA, qui n’ont pas émis de pénalité, l’ont vu. Bien sûr, il était très ambitieux pour George de dépasser une Mercedes dans sa Williams à ce stade.

«Gros risque, mais Valtteri devait juste s’attendre à ce que quelqu’un vienne. Russell était derrière lui – il le savait – même avec le DRS ouvert – il ne peut pas se contracter comme ça, car alors la piste est tout simplement trop étroite pour deux voitures.

«Bottas a été surpris, s’est retiré à nouveau, à ce moment-là, il était déjà trop tard. Russell avait réagi à ses contractions, avait fait un virage vers la droite, est venu sur l’herbe mouillée, s’est tourné vers la gauche et a dégagé Bottas avec lui.

La seule bonne nouvelle à venir de l’accident est qu’aucun des deux conducteurs n’a été blessé.

“Tout s’est passé à grande vitesse, les deux voitures ont été complètement détruites – mais les pilotes n’ont pas été blessés”, a ajouté Schumacher.

«D’une manière ou d’une autre, nous nous sommes tous habitués à la Formule 1 sûre – et pourtant vous devez être reconnaissant à chaque fois que deux pilotes, choqués après un tel accident, sortent de leurs épaves en toute sécurité et indépendamment.

«Halo a encore joué un bon rôle, le pneu avant gauche de Russell était déjà menaçant près de la tête de Bottas.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.