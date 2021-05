Valtteri Bottas “ donnera la priorité à sa propre performance ” à Monaco

Valtteri Bottas a clairement indiqué qu’il n’aiderait pas Lewis Hamilton à Monaco, affirmant qu’il «donnerait la priorité» à son propre résultat.

La dernière fois en Espagne, Bottas a reçu l’ordre de laisser passer Hamilton alors que le Britannique, roulant sur des pneus plus frais dans une stratégie à deux arrêts, se battait contre Max Verstappen pour la victoire.

Bottas n’a pas exactement roulé, faisant de Hamilton la course pour la position.

Hamilton a remporté la victoire du Grand Prix d’Espagne, Bottas a terminé troisième.

Cette fois-ci à Monaco, la fortune des deux coéquipiers de Mercedes s’est inversée avec Bottas partant troisième sur la grille et Hamilton à la septième place.

Le leader du championnat a eu du mal avec une W12 «assez terrible» alors que Bottas pensait que la pole position aurait été la sienne sans le crash tardif de Charles Leclerc qui a fait ressortir les drapeaux rouges et a assuré au pilote Ferrari de décrocher la place convoitée de la grille.

Mais avec Hamilton en tête du combat pour le titre, 14 points d’avance sur Verstappen et Bottas quelque 47 de moins que son coéquipier, cela a soulevé la question de savoir si Mercedes pourrait faire appel au Finlandais pour aider son coéquipier ce dimanche.

Bottas n’est pas ouvert à l’idée si cela signifie nuire à ses propres perspectives.

Deux dixièmes et demi de plus sur son dernier tour en Q3… 😤 @ ValtteriBottas s’est battu contre VER et les Ferrari aujourd’hui! 💪 pic.twitter.com/YVyYX7bM0B

– Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 22 mai 2021