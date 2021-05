Valtteri Bottas doute que le DAS se soit attaqué aux problèmes de pneus d’Imola

Valtteri Bottas a déclaré que ses problèmes de réchauffement des pneus à Imola étaient limités aux arrières, et que le DAS aurait donc eu peu d’impact.

Mercedes a mis au point le système de direction à double axe (DAS) en 2020 afin de générer de la chaleur pour les pneus, les conducteurs étant capables d’ajuster le pincement des roues avant.

Cependant, le DAS a été interdit pour 2021, et il semblait que Bottas manquait l’invention au Grand Prix d’Émilie-Romagne alors que Mercedes mit sa mauvaise performance en qualifications et la course à des difficultés de température des pneus.

Le Finlandais s’est qualifié P8 avant de jouer son rôle dans une collision de fin de course avec George Russell alors que le duo se battait juste dans le top 10.

Mais, puisque Bottas a déclaré que ce sont les pneus arrière qui le troublaient, le DAS n’aurait probablement pas fait de différence puisqu’il a été conçu pour fonctionner sur les fronts.

“Je dirais à Imola, les difficultés en qualifications, maintenant une fois que nous avons tout compris, c’était des pneus 100%”, a-t-il déclaré, cité par Autosport.com.

«Mon temps en Q1 aurait été suffisant pour la deuxième ligne de la Q3, et j’ai terminé huitième. C’est donc un domaine auquel nous devons prêter plus d’attention. On comprend, mais ça se passe aussi piste par piste.

«Avec le DAS, c’était bien sûr utile, mais à Imola, le principal problème pour moi était les pneus arrière, qui les réchauffaient plutôt que les avant.

«Le système DAS était uniquement destiné aux fronts. Je suis sûr que l’année dernière, nous avons eu des avantages pour cela, mais pas nécessairement pour Imola. »

Après que Bahreïn et Imola aient accueilli les manches d’ouverture de la campagne 2021, la Formule 1 passe maintenant à Portimao pour le Grand Prix du Portugal, une autre piste aux caractéristiques complètement différentes.

Mercedes et Red Bull ont tous deux une marque dans la colonne des victoires, préparant le terrain pour une bataille pour le titre passionnante à venir, mais quant à savoir qui a l’avantage au Portugal, Bottas a trouvé «impossible de le dire».

«Nous avons couru sur deux circuits très différents», a-t-il poursuivi.

«Bahreïn est tout à fait unique en termes de surface du tarmac et des problèmes de surchauffe que vous rencontrez normalement, et Imola aussi complètement différent, un tarmac vraiment lisse et les conditions que nous avions étaient plutôt froides.

“Ici, [there are] de nombreux points d’interrogation au niveau du tarmac. Je pense que cela a beaucoup évolué depuis l’année dernière. Vous ne savez tout simplement pas.

«La seule chose sur laquelle nous nous sommes concentrés en tant qu’équipe était avant tout de réparer ma voiture. [after the crash], et mettre quelques améliorations dans la voiture et voir comment cela fonctionne. »

