Valtteri Bottas en partie responsable du fiasco des écrous de roue – Toto Wolff

Pour tout le monde, il semblait que la sortie de Valtteri Bottas du Grand Prix de Monaco était à zéro pour cent de sa faute – mais Toto Wolff n’est pas d’accord.

Bottas courait dans une solide deuxième position derrière Max Verstappen quand il est entré pour son seul et unique arrêt au stand programmé.

Mais quand le Finlandais s’est arrêté, il ne s’est plus jamais remis. Un problème avec l’écrou de roue dans le coin avant droit de la W12 signifiait que le pneu ne pouvait pas être retiré, laissant Bottas impuissant et devant sortir de la voiture avec sa course terminée.

Le chauffeur, qui attendait simplement d’être libéré pendant que les mécaniciens faisaient leur travail, était totalement irréprochable, non? Faux, dit le directeur et copropriétaire de l’équipe Mercedes F1.

“Valtteri s’est arrêté un peu trop tôt”, a déclaré Wolff, cité par Auto Motor und Sport, indiquant qu’il s’était légèrement éloigné de ses marques.

«Cela signifiait que le mécanicien devait appliquer la clé à chocs à un angle. L’angle inconfortable a endommagé l’écrou de roue et nous n’avons pas pu le faire tomber.

C’était le dernier épisode d’une saison difficile pour Bottas chez Mercedes alors qu’il s’efforce de leur montrer qu’il mérite une sixième campagne avec l’équipe l’année prochaine.

Lors de la course d’ouverture à Bahreïn, il a critiqué la stratégie qui lui avait été donnée et a été vu plus tard, apparemment interrompu par Wolff alors qu’il essayait de lui parler; à Imola, il s’est écrasé dans une collision avec George Russell; au Portugal, il a terminé troisième après être parti de la pole, et en Espagne, il a braqué son coéquipier Lewis Hamilton après s’être fait dire à la radio de le laisser passer.

Dimanche 🇮🇩 Malchance. Je ne peux pas dire à quel point c’est décevant pour DNF. Avec les efforts que nous avons déployés ce week-end à nouveau et pour obtenir 0 point. Journée d’apprentissage pour nous en équipe. Mais nous restons unis et revenons plus forts! # VB77 # F1 # MonacoGP @ mercedesamgf1 @ f1

📷 S.Etherington pic.twitter.com/QzL78DAWgJ – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 23 mai 2021

Le fiasco de l’écrou de roue a été un embarras pour Mercedes et comme on peut s’y attendre, Wolff a déclaré qu’il y aurait une enquête complète.

«Nous devons revoir la conception, nous devons revoir le matériau de notre écrou de roue car les mécaniciens qui actionnent les écrous de roue doivent le faire de manière à ce que vous ne puissiez pas l’usiner», a déclaré Wolff après que son équipe ait pris du retard. Red Bull dans les deux tableaux du Championnat du monde, Hamilton terminant septième derrière le vainqueur Verstappen.

«Et en fait, le mécanicien qui a fait cela est l’un des meilleurs, et l’un des plus aptes en termes de vitesse d’arrêt aux stands, que l’équipe possède.

«Il y a donc toujours des choses qui vont ensemble. Ce n’est jamais la faute de quelqu’un, c’est toujours à multiples facettes.

«Les jours comme le dimanche sont ceux dont nous apprenons le plus, mais cela n’empêche pas l’expérience de se sentir horrible.

«Il faut prendre un week-end comme celui-ci sur le menton – on a perdu quelques points mais c’est un long championnat, ça va aller et venir et à la fin on verra à Abu Dhabi qui a le nez devant.

«Nous allons nous regrouper et regarder en arrière, autant que cela fait mal, pour tirer les leçons et revenir plus forts.»

