Valtteri Bottas en pole, Mercedes remporte le premier lock-out au premier rang de 2021

Il y a eu un lock-out au premier rang pour une équipe au Grand Prix du Mexique… mais pour Mercedes plutôt que pour les favoris Red Bull.

Les Silver Arrows ont stupéfié la foule bondée à Mexico alors que Valtteri Bottas a décroché la pole position avec un temps de 1:15,875 et Lewis Hamilton a rejoint Bottas au premier rang après avoir terminé à un dixième derrière.

Max Verstappen, perturbé par la sortie de piste de Sergio Perez et Yuki Tsunoda lors de leurs derniers tours de la Q3, a dû se contenter de la 3e place, le favori à domicile Perez partant de la 4e place.

Tous les regards étaient tournés vers le garage Red Bull lors de la préparation et des premiers stades de la Q1 alors que de nombreux travaux de réparation de l’aileron arrière étaient en cours autour des deux voitures RB16B.

Ils ont eu un peu plus de temps pour effectuer quelques réglages ou « travail de précaution » comme ils l’appelaient, car Lance Stroll a subi une sortie prématurée, s’écrasant à la sortie de la section du stade qui a surpris un certain nombre de conducteurs tout au long le week-end.

Il a déclaré que tout allait bien, mais il y a eu un long arrêt pendant que les commissaires dégageaient la piste et réparaient les barrières Tecpro.

L’accident a également permis à Stroll de s’aligner depuis la 20e place sur la grille de dimanche, l’un des quatre pilotes ayant reçu des pénalités de moteur en retrait ce week-end. Yuki Tsunoda, Lando Norris et Esteban Ocon sont les autres, tandis que George Russell a une baisse de cinq places pour une nouvelle boîte de vitesses.

La nouvelle est également apparue que Kimi Raikkonen ferait l’objet d’une enquête après la séance pour une éventuelle infraction dans des conditions de drapeau rouge, se faufilant dans et en arrière de la voie des stands, bien qu’à une vitesse très lente.

25 minutes plus tard, Q1 a repris avec 10:58 sur l’horloge de la séance et un Carlos Sainz très lent qui a signalé « pas de courant » sur la radio de l’équipe – mais il a finalement réussi à démarrer après avoir reçu quelques instructions.

Après les premiers tours chauds de l’après-midi, c’est Verstappen qui a donné le ton avec un 1:16.788, soit six dixièmes d’avance sur le favori à domicile Perez en P2.

Le duo Mercedes de Bottas et Hamilton est resté à l’écart pendant un deuxième tour et les deux ont trouvé une amélioration. Bottas s’est rapproché d’un dixième de Verstappen et Hamilton a également dépassé Perez en P3, quatre dixièmes.

Bottas a finalement devancé Verstappen lors de sa troisième et dernière tentative avec un temps de 1:16.727, Charles Leclerc devançant également le Néerlandais de 0,040 seconde.

Fernando Alonso, Nicholas Latifi, Mick Schumacher et Nikita Mazepin ont rejoint Stroll dans la zone d’élimination de la Q1. Latifi, aux côtés de son coéquipier Russell, a également fait l’objet d’une enquête post-qualification après s’être presque emmêlé à la sortie de la voie des stands en Q1.

Les pneus médium étaient les favoris parmi les 15 pilotes restants impliqués dans la Q2, car la stratégie des pneus de départ est devenue l’objectif principal – Ocon et Tsunoda les deux seuls à se diriger vers les pneus tendres.

Il n’y avait presque rien qui séparait Verstappen et Hamilton dans les premiers tours chauds de la Q2, juste 0,016s pour être exact alors que Verstappen continuait à prendre le dessus sur la Mercedes.

Cet écart n’était plus que de +0,009 seconde, mais en faveur d’Hamilton qui s’est légèrement amélioré avant la fin de la séance.

Sebastian Vettel, Raikkonen, Russell, Antonio Giovinazzi – qui a filé lors de son premier tour chaud – et Esteban Ocon n’ont pas atteint la Q3.

Une heure et 15 minutes après le début officiel de la Q1, il était enfin temps d’assister à la bataille pour la pole position.

Perez était sur la bonne voie devant Verstappen, mais était trop loin devant pour fournir un sillage à son coéquipier dans l’énorme ligne droite jusqu’au virage 1.

Slipstream ou pas, cependant, Red Bull a toujours été contraint de se contenter de la deuxième place alors que Bottas a battu la feuille de temps avec un temps de 1:15,875 et Hamilton un dixième sur son coéquipier Mercedes.

Verstappen avait trois dixièmes à trouver lors de sa dernière tentative, Perez quatre dixièmes.

Verstappen recevait un remorquage de Perez, qui à son tour en a obtenu un de la Ferrari devant, lors de son dernier run, mais les tours se sont rapidement déroulés pour les deux pilotes Red Bull. Perez a suivi Tsunoda dans sa sortie de piste, et cela a suffi à voir Verstappen reculer de peur que des drapeaux jaunes ne soient agités.

Cela a laissé la voie libre à Bottas et Hamilton pour verrouiller la première rangée avant ce qui promet d’être une bataille fascinante le jour de la course à Mexico.

Feuille de temps de qualification

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.875

2 Lewis Hamilton Mercedes 0.145s

3 Max Verstappen Red Bull 0.350s

4 Sergio Perez Red Bull 0.467s

5 Pierre Gasly AlphaTauri 0.581s

6 Ferrari 0.886 de Carlos Sainz

7 Daniel Ricciardo McLaren 0.888s

8 Charles Leclerc Ferrari 0.962s 22

9 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.283s

10 Lando Norris McLaren 20.955

11 Sebastian Vettel Aston Martin 1.272s

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.484s

13 George Russell Williams 1.698s

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.816s

15 Esteban Ocon Alpine 1.931s

16 Fernando Alonso Alpine 1.725s

17 Nicholas Latifi Williams 2.029s

18 Mick Schumacher Haas 2.131s

19 Nikita Mazepin Haas 2.576s

20 Lance Stroll Aston Martin pas de temps défini