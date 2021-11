Valtteri Bottas « en prendra un pour l’équipe si nécessaire », promet de rester un joueur d’équipe

Valtteri Bottas quitte Mercedes à la fin de cette saison mais s’est juré d’être un « joueur d’équipe » jusqu’à la fin.

Le championnat de cette année sera son dernier chez Mercedes, Bottas à Alfa Romeo pour 2022 où, sur la base de la forme actuelle, les victoires et même les podiums seront extrêmement rares.

Malgré cela, Bottas n’a pas l’intention de se voler la gloire dans les cinq dernières courses, pas s’il est en mesure d’aider son coéquipier Lewis Hamilton dans le championnat des pilotes.

Le septuple champion du monde est engagé dans une bataille acharnée avec Max Verstappen pour la couronne des pilotes, Hamilton derrière le pilote Red Bull de 12 points.

Bottas insiste sur le fait qu’il continuera à aider son coéquipier s’il est en mesure de le faire.

« S’il y a une opportunité pour moi d’aider Lewis avec les points, comme voler des points à Max, alors je le ferai parce que je ne suis plus dans le championnat de manière réaliste », a-t-il déclaré.

«Je suis un joueur d’équipe et j’en prendrai un pour l’équipe si nécessaire, mais ma première priorité est toujours d’essayer de gagner.

« Tout le monde est motivé, nous savons que nous sommes dans une lutte serrée et nous ne pouvons commettre aucune erreur – nous ne pouvons pas nous le permettre. Mais en même temps, je sens que tout le monde garde encore les nerfs en forme et que tout semble sous contrôle.

« Il y a évidemment de l’excitation parce que chaque point compte tellement mais motivé est le mot que je dirais résume chaque membre de l’équipe. »

Bottas est troisième au classement Pilotes avec 185 points, 102,5 derrière Verstappen.

Déplacez-vous, bouillie 🥣@ValtteriBottas est alimenté par des tacos maintenant 🌮#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/d1zbx8oYGd – Formule 1 (@F1) 4 novembre 2021

Le Finlandais a remporté sa première victoire en course cette saison un mois après avoir été informé par Mercedes qu’il était absent, ce qui a été rapidement suivi par la signature d’un contrat pluriannuel avec Alfa Romeo.

Bottas a remporté le Grand Prix de Turquie bien que ce soit son Grand Prix d’Italie P3, un résultat qu’il a obtenu malgré un départ tout au fond de la grille, qui a sans doute été sa meilleure course de la saison.

Ce résultat est arrivé six jours seulement après l’annonce de ses plans pour 2022.

« Je pense qu’une fois que j’ai assuré mon avenir pour les prochaines années, c’était presque comme un poids qui se dégageait de mes épaules et j’ai l’impression de l’apprécier à nouveau et de faire ce que j’aime faire », a déclaré FoxSports. Kayo Sports d’Australie.

« Vous appréciez les victoires d’autant plus qu’elles arrivent moins souvent et évidemment, l’attente a été assez longue – un an – et même si chaque course que j’essayais de gagner, quand ça ne clique pas, ça ne clique pas.

«Mais quand c’est le cas, c’est une sensation formidable et vraiment gratifiante.

«J’ai l’impression que récemment j’étais en bonne forme et si ce n’est pas mon meilleur, alors c’est tout près, certainement.

« J’ai beaucoup appris et c’est une bonne expérience qui m’aide à m’améliorer. J’ai toujours envie de m’améliorer encore, donc je sens que mes meilleures années sont encore devant moi.