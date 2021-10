Valtteri Bottas espère que les problèmes de pénalité de moteur sont maintenant terminés après Austin

Valtteri Bottas prie pour que ses problèmes d’unité de puissance soient maintenant terminés après avoir pris une autre pénalité au GP des États-Unis.

Pour la troisième fois en quatre courses, Bottas a été contraint de baisser l’ordre de départ avec le Grand Prix des États-Unis marquant la poursuite des gremlins du moteur de Mercedes.

Bottas a été contraint de revenir en arrière de la grille en Italie et en Russie grâce à des changements de moteur, et bien qu’il n’ait changé que le moteur à combustion interne [ICE] pour le GP des États-Unis, Bottas a quand même encouru une pénalité de cinq places sur la grille.

Le laissant partir de la 9e place sur le Circuit des Amériques, Bottas ne pouvait gérer que la 6e place sous le drapeau à damier.

« Je l’espère vraiment », a déclaré Bottas à Sky F1 après la course lorsqu’on lui a demandé si ses problèmes de pénalité de moteur étaient maintenant passés.

« Je pense que maintenant cela a été trois fois au cours des quatre dernières courses, donc je l’espère vraiment. »

Quant à la sensation à l’intérieur de sa Mercedes W12, Bottas a déclaré qu’il était généralement plutôt satisfait des ajustements de Mercedes au sol et à la hauteur de caisse.

Mais comme il a passé la majeure partie de sa course coincé dans l’air sale du milieu de terrain, Bottas n’a pas pu tirer pleinement parti de la performance.

« La voiture se sentait vraiment bien quand elle était à l’air libre. C’était une bonne sensation, mais je ne pouvais pas vraiment utiliser tout le potentiel de la voiture pendant la majeure partie de la course derrière d’autres voitures », a-t-il admis.

« J’étais plutôt satisfait des réglages de la voiture et de la façon dont cela fonctionnait autrement. »

Après son affichage dominant en Turquie, le temps de Bottas à Austin a été beaucoup moins productif.

Mais à partir de la 9e place sur la grille, sa course a planifié à peu près comme il s’y attendait.

« C’était plus ou moins ce à quoi je m’attendais, j’ai toujours su que ça allait être difficile avec ces températures et les voitures qui suivaient », a déclaré le 10 fois vainqueur de la course.

« Le problème, c’est qu’en fin de compte, lorsque vous avez la pénalité moteur et que vous vous placez derrière des voitures plus lentes… ce n’est tout simplement pas facile de dépasser et il n’y a eu aucune aide de la part d’une voiture de sécurité.

« Dans le premier relais, je suis resté coincé derrière l’AlphaTauris et cela m’a coûté pas mal de temps. Une fois que j’étais derrière des voitures plus lentes, la différence de rythme n’était pas assez importante pour faire des dépassements facilement.

« Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de plus. Ce n’est pas le week-end le plus fort pour nous, mais dans l’air libre, la voiture se sentait bien et il y a beaucoup d’apprentissages que nous pouvons faire avancer en équipe.