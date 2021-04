L’avenir de Valtteri Bottas chez Mercedes a peut-être été remis en question par des experts après le GP de Bahreïn, mais Johnny Herbert dit que le Finlandais est «absolument» ce que Mercedes attend de son deuxième pilote.

Bottas n’a pas pris un bon départ pour le championnat 2021, incapable de rejoindre son coéquipier Lewis Hamilton dans la lutte contre Max Verstappen.

Alors que Hamilton a arraché la victoire de Bahreïn contre toute attente, Bottas était un P3 terne.

Le Finlandais a semblé approcher le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff après la course, peut-être pour remettre en question sa stratégie, l’Autrichien mettant la responsabilité sur le pilote, affirmant que Bottas «ne pouvait pas combler l’écart».

Immédiatement, des questions ont été soulevées quant à savoir si Mercedes regretterait sa décision de garder Bottas en tant que coéquipier de Hamilton au lieu de signer le pilote junior George Russell, qui a impressionné pour l’équipe lors de son apparition à Sakhir en 2020.

L’ancien pilote de F1 Herbert pense que bien que Bottas soit critiqué par les médias, il est exactement ce que Mercedes, Wolff et Hamilton attendent du pilote numéro deux.

« Eh bien, ce qu’il obtient est vraiment terrible, car il est battu de tous côtés avec des gens disant qu’il ne va pas bien », a déclaré Herbert à Motorsport.com.

«Mais il a eu de bonnes performances.

«À certaines occasions, il a battu Lewis. Le fait est que la cohérence n’est pas là dans les courses.

«Mais même quand il est plus loin, il parvient à fournir ce dont Mercedes a besoin en tant qu’équipe, qui sont les points pour le championnat du monde des constructeurs et en cela il est brillant. Brillant!

«Est-ce qu’il cause des problèmes dans l’équipe? Non, c’est ce que veut Toto, absolument.

«Est-il ce que Lewis veut? Oui. »

Mais Russell serait-il ce que veut Hamilton?

Certains suggérant que Mercedes amène le Britannique à la mi-saison pour lui donner l’occasion d’apprendre de Hamilton, Herbert estime que l’actuel pilote Williams pourrait être un problème que Hamilton et Wolff ne veulent pas pour le moment alors que le joueur de 36 ans poursuit un huitième mondial. Titre.

«Vous ne voulez pas de problèmes et de combats, des choses comme ça», dit-il. «Alors peut-être que ça marcherait pour lui de changer au milieu de la saison? Je ne sais pas… mais ça changerait beaucoup.

«George pourrait le faire, comme nous l’avons vu à Bahreïn. Mais Valtteri a beaucoup travaillé depuis son arrivée chez Mercedes et il s’est amélioré.

«Ce n’est toujours pas suffisant de battre Lewis pour le moment, mais nous parlons de Hamilton. Je pense que personne dans cette voiture n’aurait pas la vie facile, même Max ou Charles [Leclerc] aurait du mal à le surmonter.

«Le truc, c’est de le battre à chaque course. Et nous savons que Lewis a toujours une carte dans sa manche s’il a besoin de trouver un dixième ou deux au classement, et il sera toujours candidat pour les victoires de course. Même lors d’une mauvaise journée, il finit probablement deuxième.

«Donc Valtteri fait du bon travail et je pense qu’il est parfait pour le moment, et George a fait du bon travail à Bahreïn. Maintenant, tout dépend de leur décision, de savoir si Bottas est licencié ou si Lewis prend sa retraite.

Bottas a déclaré avant le début de la saison qu’il serait plus «égoïste» et «exigerait» davantage de Mercedes dans la lutte contre son coéquipier.

Herbert, cependant, doute que Hamilton le laisse s’en tirer.

«Maintenant, s’il peut faire ce qu’il promet, s’il peut être plus égoïste… Je pense que nous avons tous un petit peu de cela.

«Mais il s’agit de le mettre en pratique de la bonne manière et au bon moment. Et il a le talent et la rapidité pour le faire… manque de constance.

«Mais il a Lewis à ses côtés, une personne qui vient toujours et vous gifle en disant que ce n’est pas votre temps.

«Imaginez ce que ce serait avec Max à ses côtés? Max ne permettrait jamais qu’une telle chose se produise, tout comme Ayrton Senna et Michael Schumacher.

