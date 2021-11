Valtteri Bottas est la Mercedes la plus détendue qu’on l’ait vu

Mercedes dit qu’ils n’ont jamais vu Valtteri Bottas aussi détendu qu’il l’a été depuis qu’il a été confirmé qu’il partait et rejoindrait Alfa Romeo l’année prochaine.

Dès la première course de la campagne 2021, il y avait eu énormément de spéculations sur l’avenir du Finlandais avec Georges Russel en attente dans les coulisses et beaucoup appelant à la promotion de l’homme Williams.

Cette spéculation a finalement pris fin en septembre lorsqu’il a été annoncé qu’il rejoindrait Alfa Romeo pour 2022 et au-delà avec Russell prenant sa place aux côtés de Hamilton.

Depuis lors, ses performances ont généralement été très bonnes avec une victoire, deux victoires au sprint et trois pole positions sur les six manches qui ont eu lieu.

Il a lui-même admis que la pression causée par l’incertitude sur son avenir avait affecté ses performances auparavant.

« Vous essayez évidemment de vous convaincre que cela ne vous affecte pas, et vous essayez de bloquer toutes les pensées négatives, mais quand il y a beaucoup de bruit – ce qui peut arriver en Formule 1 – c’est sûr, ça n’aide pas », a déclaré Bottas sur F1’s Beyond the Podcast sur la grille.

« Il y a une distraction mais vous essayez de minimiser la distraction. Oui, je pense qu’il y a eu quelques fois où je n’ai pas vraiment été dans une situation facile avec les contrats et avec des paroles et du bruit supplémentaires.

« Toto [Wolff] pense que la pression est bonne pour moi. Je suis d’accord, la pression pendant un certain temps c’est bien et peut tirer le meilleur parti de toi, mais si tu as de la pression contractuellement pendant neuf ans de ta carrière en Formule 1, d’année en année, ça commence à te ronger de l’intérieur, tu sais ? «

Ola ! De Doha. pic.twitter.com/Giy1K5j3xB – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 20 novembre 2021

Les résultats montrent que, sans cette pression, il était en meilleure forme sur et hors piste, et son équipe l’a également remarqué.

Le directeur technique de la piste, Andrew Shovlin, déclare que lui et ses collègues n’ont jamais vu le joueur de 32 ans aussi détendu qu’il l’est maintenant et pense que cela a eu un impact positif important sur ses performances.

« Valtteri a toujours eu beaucoup de vitesse là-bas », a-t-il déclaré à Sky Sports au Qatar.

«Je pense que, comme il l’a dit, sachant quel est son avenir, avoir un contrat à long terme a été assez important.

« Il conduit juste parce qu’il aime conduire et que la voiture fonctionne bien, et il s’amuse beaucoup là-bas, donc nous n’avons pas vu Valtteri aussi détendu qu’il l’est maintenant.

« Et il fait un travail brillant pour nous, donc nous sommes heureux. »