Valtteri Bottas est prêt pour les débuts des essais Alfa Romeo à Abu Dhabi en décembre

Alfa Romeo est optimiste quant au fait que Valtteri Bottas sera en mesure de piloter pour eux lors des tests d’après-saison d’Abou Dhabi.

Le Finlandais rejoint l’équipe à la fin de cette saison, remplaçant son compatriote Kimi raikkonen avec George Russell prenant le siège qu’il occupe actuellement chez Mercedes, et il semble qu’il pourra conduire une de leurs voitures avant 2022.

Lors des tests d’après-saison à Abu Dhabi, chaque équipe pourra conduire deux voitures, une challenger standard 2021 et une avec les roues de 18 pouces qui seront utilisées l’année prochaine.

Ce dernier devra être conduit par un jeune pilote sur l’un des deux jours où il pourra être utilisé, et un pilote de F1 de la grille 2021 sur l’autre.

Il semble que Bottas sera l’homme aux côtés du jeune pilote pour s’occuper des tâches d’essai, avec Alfa Romeo Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a déclaré que des discussions étaient en cours avec Mercedes.

« Nous avons rencontré Valtteri à quelques reprises et nous discutons avec Mercedes pour le mettre dans la voiture à Abu Dhabi », a-t-il déclaré selon The Race.

« C’est une toute nouvelle voiture l’année prochaine et c’est différent, mais sur certains systèmes, c’est important pour nous, même si vous avez un simulateur et pouvez tester beaucoup de choses.

« Il est important d’avoir des retours sur ce que nous faisons et en plus de cela, il est également important de lui donner la possibilité de travailler avec l’équipe pour se connaître, pour commencer à construire la relation. C’est une bonne occasion de le faire.

« J’ai une bonne relation avec eux [Mercedes] et Valtteri et pour moi c’est important. J’espère que nous y parviendrons.

Le jeune pilote à l’essai pourrait également faire partie de la formation 2022 de l’équipe si les rumeurs selon lesquelles Guanyu Zhou remplacerait Antonio Giovinazzi s’avèrent vraies.

Il semble de plus en plus probable que l’Alpine junior rejoindra effectivement la grille de F1 avec l’équipe italienne l’année prochaine, et il ne faudra pas longtemps avant que nous le sachions avec certitude, avec une confirmation attendue lors de la prochaine manche.

« Maintenant, nous sommes un peu moins sous les projecteurs pour d’autres raisons, nous prendrons une décision dans les prochains jours, probablement après le Brésil », a déclaré Vasseur aux journalistes au Mexique.

« Nous devons rester calmes avec cela, ce n’est pas facile, nous prendrons la décision bientôt et vous [the press] sera informé dès que la décision sera prise.