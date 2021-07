Valtteri Bottas est revenu au niveau qu’il attend en Autriche

Valtteri Bottas tirera parti de la double tête en Autriche, affirmant que ses performances étaient au niveau qu’elles devraient être.

La saison 2021 a été jusqu’à présent des montagnes russes pour Bottas, mais il quittera le Red Bull Ring avec des podiums consécutifs après avoir franchi la ligne P2 au Grand Prix d’Autriche.

C’était un résultat qui, selon Bottas, représentait le meilleur qu’il puisse atteindre après avoir commencé P5, et surtout, il a conclu un séjour de deux semaines en Autriche où ses performances tout au long du week-end ont été de la cohérence et du niveau qu’il attend de lui-même.

Interrogé par les journalistes s’il retirait des points positifs du Grand Prix d’Autriche, Bottas a répondu : « Oui pour moi personnellement, bien sûr.

“[I finished] une place de mieux que la semaine dernière et je suis parti de la cinquième place, donc je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons obtenu des points décents compte tenu de l’écart que nous avons avec Red Bull en termes de rythme pur.

« Donc pour moi, c’est bien d’être à nouveau sur le podium en deuxième place. Je pense que c’était vraiment [the maximum] nous pourrions obtenir aujourd’hui.

« Ce n’était pas une course facile pour nous. À partir de la cinquième; en terminant deuxième, je pense que nous avons vraiment dû nous battre pour arriver là où nous étions et je ne pense pas qu’il nous restait grand-chose pour aujourd’hui.

“Les deux derniers week-ends ont été plus positifs, des week-ends plus propres et des dimanches plus solides, comme il se doit, alors oui, j’espère pouvoir continuer sur cette lancée et j’essaie juste de regarder vers l’avenir.”

pic.twitter.com/abQABKWiQR – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 4 juillet 2021

Pour Mercedes, ce n’était pas un week-end idéal dans la course au titre des pilotes ou des constructeurs, Max Verstappen remportant sa troisième victoire consécutive, ainsi que le tour le plus rapide de la course pour marquer 26 points pour le week-end du GP d’Autriche.

Sergio Perez a ajouté huit autres, ce qui signifie que Red Bull se rend à Silverstone avec une avance de 44 points sur Mercedes au championnat des constructeurs.

Bottas n’est cependant pas préoccupé par le fait que le titre échappe à son équipe, déclarant que P2 pour lui-même et P4 pour Lewis Hamilton au GP d’Autriche était un cas fort de limitation des dégâts.

“Je pense que ce serait prometteur si nous pouvions faire un pas en avant et réduire l’écart, mais honnêtement, si nous regardons ces deux semaines dans leur ensemble, nous avons réussi à limiter les dégâts contre Red Bull étant donné qu’ils ont été clairement plus rapides », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si le Grand Prix de Grande-Bretagne était une course charnière dans la lutte pour le titre des constructeurs.

