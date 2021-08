Valtteri Bottas estime que les accords d’un an nuisent aux chances de titre

in

Valtteri Bottas estime qu’il aurait pu avoir une meilleure chance de remporter des titres avec Mercedes s’il avait obtenu des contrats plus longs.

Le Finlandais a rejoint l’équipe allemande juste avant le début de la saison 2017 après que Nico Rosberg a décidé de prendre sa retraite après son triomphe en 2016.

À l’époque, il avait obtenu un contrat d’un an, et chacun des nouveaux contrats qui lui ont été remis depuis lors ont également été aussi longs, sans contrats pluriannuels.

Au cours de ses quatre saisons complètes là-bas, il n’a pas réussi à défier son coéquipier Lewis Hamilton pour le titre, et c’est encore le cas en 2021.

Il pense que si l’équipe lui avait donné des contrats plus longs plutôt que des renouvellements d’année en année, les choses auraient pu être différentes.

“Ce ne sont que des spéculations et des suppositions basées sur ce que je ressens en ce moment, mais cela aurait certainement permis d’économiser beaucoup d’énergie et beaucoup de pression inutile”, a-t-il déclaré à speedweek.com.

« Pas seulement en vous concentrant sur le moment présent, mais en sachant que vous êtes avec l’équipe et que vous pouvez vous concentrer sur l’année prochaine et sur toutes les améliorations que vous souhaitez partager avec l’équipe pour l’avenir.

“Cela aurait certainement été un état d’esprit différent, mais ce ne sont que des spéculations.”

Il semble peu probable qu’il obtienne un autre contrat d’un an, sans parler d’un contrat plus long, avec l’équipe une fois son contrat actuel expiré, George Russell étant susceptible de prendre sa place pour la campagne 2022 et au-delà.

Alors que beaucoup pensent que l’homme de Williams est une meilleure option que Bottas pour l’avenir, il insiste sur le fait qu’il est un « atout » pour son équipe.

Interrogé par ESPN s’il était une meilleure option que Russell, il a répondu : « Je ne connais aucun pilote aussi bien que je connais moi-même et mes compétences de conduite, il est donc toujours difficile de commenter.

“On ne sait jamais avec les performances des autres équipes comment elles sont vraiment et contre leur coéquipier, c’est assez difficile à savoir.

« Mais je suis confiant de dire que je suis un bon atout pour l’équipe et ce serait certainement différent si je n’étais pas ici. J’ai confiance en mes compétences de conduite, mais je ne prends pas les décisions.

“L’avenir le montrera.”