Valtteri Bottas et George Russell suggèrent qu’ils en savent plus que nous

George Russell et Valtteri Bottas étaient également discrets sur leur avenir lorsqu’ils ont partagé la scène lors de la conférence de presse du Grand Prix de Belgique.

Mais en savaient-ils plus qu’ils ne le laissaient entendre ? Leur choix de mots pourrait être interprété de cette façon.

La Formule 1 a donné le coup d’envoi de la seconde partie de saison de façon espiègle en ouvrant les conférences de presse à Spa avec un binôme des deux pilotes en lice pour un siège Mercedes en 2022 aux côtés de Lewis Hamilton.

Une décision de l’équipe était attendue en août mais n’a pas été prise. En effet, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a récemment suggéré qu’une annonce pourrait ne pas être imminente.

Certes, le duo ne donnait aucun indice sur la direction que prendrait le verdict, mais le fait qu’ils aient utilisé les mêmes mots – “aucune nouvelle à partager” – suggérait peut-être qu’il y avait une mise à jour qu’ils n’avaient pas été autorisés à divulguer.

Bottas a ajouté de manière intrigante, lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris que rien n’ait encore été confirmé : « Pas vraiment. Qui sait, peut-être que je sais quelque chose, peut-être que non, mais comme je l’ai dit, il n’y a aucune nouvelle à partager.

Russell a fait écho au Finlandais et s’est étendu un peu plus loin en déclarant: “Aucune nouvelle à partager à ce stade.

«Évidemment dans les discussions pendant la pause estivale, mais il n’y a rien à annoncer d’une manière ou d’une autre ce week-end et probablement pas le week-end prochain non plus, pour être honnête.

« Je pense que ce n’est pas un problème. Tout est ‘faites les choses bien plutôt que rapidement’, disons. “

Cité par GPFans, le pilote Williams a ajouté : « Nous avons tous les deux la chance d’être pris en charge par Mercedes.

« Nous leur faisons tous les deux confiance pour assurer notre avenir d’une manière ou d’une autre. De mon côté, il n’y a pas de vrais problèmes et que ce soit demain ou après Abu Dhabi [in December] Je suppose que vous devez faire confiance aux personnes qui veillent sur vous.

Bottas, qui travaille chez Mercedes depuis 2017, a déclaré : « De mon côté, ce n’est pas problématique.

« Ce n’est pas nouveau pour moi et la situation dans l’ensemble me convient parfaitement, donc c’est vraiment la tête baissée et la concentration pour le week-end.

«Je suis sûr que les trois semaines passeront avec le triple et nous avons une assez bonne bataille avec l’équipe, c’est donc l’objectif principal.

“Les choses finiront par s’arranger.”

Bottas entre dans le Grand Prix de Belgique avec une pénalité de cinq places sur la grille après avoir causé une mêlée au premier virage lors de la course précédente en Hongrie, où Russell a obtenu ses premiers points pour Williams en terminant huitième.