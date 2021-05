Valtteri Bottas exhorte Mercedes à tirer les leçons d’une “ grosse erreur ”

Les espoirs de podium monégasque de Valtteri Bottas se sont terminés dans les stands, et c’est une erreur dont il dit que Mercedes doit apprendre.

Le Finlandais avait couru une P2 confortable derrière Max Verstappen quand il est venu pour son arrêt au stand obligatoire, mais c’est à ce moment-là que sa course a sombré dans le chaos.

Mercedes n’a pas pu retirer le pneu avant droit de la W12, la tenue allemande confirmant plus tard que «l’écrou de roue était usiné sur l’essieu».

Cela signifiait que Bottas était incapable de sortir des stands et donc son après-midi s’est terminé là-bas avec un DNF.

Ce n’est pas la première fois que Mercedes se décolle dans les stands cette saison, et cette dernière erreur, la plus coûteuse de 2021 pour l’équipe, en est une dont Bottas a déclaré qu’ils devaient apprendre.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé dans l’arrêt aux stands pour être honnête, je ne sais pas encore s’il s’agissait d’une erreur humaine ou d’un problème technique”, a-t-il déclaré aux journalistes dans le paddock.

«Mais dans tous les cas, nous devons en tirer des leçons. C’est une grosse erreur de notre part et cela ne devrait pas arriver.

«Je pense que sinon nous aurions pu nous battre pour la victoire, Red Bull et Max, ils ont été très rapides, donc ça aurait été difficile, mais au moins nous aurions pu décrocher une deuxième place aujourd’hui avec de bons points mais nous les avons perdus.

«Max a été rapide et je pense qu’ils ont réussi à faire durer le pneu souple un peu plus longtemps dans le premier relais et une fois que vous avez monté le pneu dur, il ne se passe pas grand-chose.

“Je ne sais pas. Nous ne saurons jamais si nous aurions pu défier ou non. »

Difficile à avaler. Cela a été l’un de nos jours les plus difficiles en tant qu’équipe depuis très longtemps. Nous devons l’accepter, assumer l’échec, en tirer des leçons et partir d’ici. pic.twitter.com/S8q2gMX4dw – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 23 mai 2021

Découvrez les dernières marchandises Valtteri Bottas via la boutique officielle de Formule 1

Bottas n’était pas le seul pilote Mercedes mécontent de la performance de l’équipe dans la voie des stands – Lewis Hamilton était également loin d’être un client satisfait.

Une mauvaise performance en qualifications l’avait laissé partir P6, et incapable de dépasser Pierre Gasly en piste, Mercedes n’a pas non plus réussi à faire passer Hamilton devant le pilote AlphaTauri sur l’itinéraire des arrêts aux stands.

Pour aggraver les choses, Hamilton perdrait également face à Sergio Perez de Red Bull qui a dépassé les deux, mettant finalement fin à la course en P7 et perdant la tête du championnat des pilotes à Verstappen.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!