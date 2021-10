Valtteri Bottas fait sa part en battant Max Verstappen au GP de Turquie

Valtteri Bottas n’a pas mal tourné car il a fait sa part pour Mercedes en empêchant Max Verstappen de remporter le GP de Turquie.

Alors qu’il semblait que le Finlandais, ayant l’un de ses meilleurs dimanches de cette saison, mènerait des feux au drapeau, Charles Leclerc a constitué une brève menace en choisissant de rester sur ses intermédiaires usés alors que Bottas et Verstappen s’affrontaient pour des pneus neufs.

Le pari de Leclerc n’a pas porté ses fruits, Bottas reprenant la tête au 47e tour et se frayant un chemin jusqu’au drapeau à damier, sa première victoire de la saison.

Verstappen a terminé deuxième, reprenant la tête du championnat des pilotes, avec Hamilton, qui est resté furieux contre Mercedes pour l’avoir appelé dans les stands avec sept tours à faire, cinquième du jour. L’écart entre Verstappen et Hamilton est désormais de six en faveur du pilote Red Bull.

Sergio Perez a terminé troisième, de retour sur le podium pour la première fois depuis juin.

VALTTERI BOTTAS PREND LE Il transforme la pole position en sa première victoire de 2021 ! Max Verstappen (P2) et Sergio Perez (P3) complètent le podium#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/Uhp6HRuDCO – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Alors que les pilotes se dirigeaient vers la grille et qu’une légère bruine continuait de tomber, il était évident pour tout le monde qu’il s’agissait d’une course où le premier objectif était d’éviter les ennuis, et le second était de faire le bon choix de stratégie à Le bon moment.

Parti de la pole position, Valtteri Bottas s’en est sorti sans problème tandis qu’une petite pause pour Max Verstappen l’a empêché de défier le pilote Mercedes pour la tête. Charles Leclerc conserve la P3 avec Sergio Perez prenant un bon départ pour terminer quatrième tandis que Fernando Alonso a filé son Alpine, P5 sur la grille à P17.

Alonso a été tagué par Gasly, le chauffeur d’AlphaTauri disant à son équipe qu’il était « pris en sandwich » tandis qu’Alonso le traitait de « gars stupide ». Alonso a ensuite fait appel à Mick Schumacher, propulsant la recrue de Haas en vrille. Tous deux ont écopé de cinq secondes de pénalité. Et pendant tout ce temps, Lewis Hamilton, 11e sur la grille, s’est frayé un chemin jusqu’à la neuvième place à la fin du premier tour. Nicholas Latifi était un autre premier fileur.

Alors que Verstappen tentait de traquer Bottas, gardant le Finlandais sur ses gardes, Hamilton a poursuivi Yuki Tsunoda, la recrue AlphaTauri montrant ses compétences défensives. Après sept tours derrière Tsunoda, Hamilton s’est déplacé vers l’extérieur au virage 3 et s’est hissé à la huitième place, à 17 secondes de Verstappen. « Bon sang, ça a pris beaucoup de temps », a déclaré Hamilton. Le prochain coup de Hamilton, beaucoup plus rapide, était pour P8 contre Lance Stroll.

TOUR 8/9 sur 58 Après avoir traqué Tsunoda pendant plusieurs tours, Hamilton le dépasse enfin. Il enroule ensuite rapidement Stroll et passe au P7#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/sInnxTTF9S – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Un autre pilote en mouvement était Carlos Sainz, passé de la 19e à la 11e place après neuf tours. Il a dépassé Sebastian Vettel pour une place dans le top dix au 14e tour, s’est freiné au virage 12 et a heurté l’Aston Martin dans le processus. « Il a foncé droit sur moi », a déclaré un Vettel plutôt peu impressionné.

Avec l’usure des pneus entrant en jeu, on a dit à Verstappen que sa « gestion du rythme a été réussie, les deux pneus de Mercedes ont l’air pire que les nôtres ». Hamilton a à son tour dit à Mercedes que son avant droit avait l’air « un peu chauve ». Cela s’est vu dans leur rythme avec Verstappen commençant à prendre la tête de Bottas, même si cela n’a pas duré longtemps. Leclerc, lui aussi à un bon rythme, n’était qu’à trois secondes de Verstappen.

Daniel Ricciardo, P16, a été le premier à passer au stand, entrant au 22e tour et troquant ses anciens intermédiaires, qui frôlaient les slicks, contre de nouveaux intermédiaires. Il était le plus lent de tous lors de son deuxième tour hors des stands, puis il a couru environ une seconde en retard sur le rythme des leaders, mais il avait été son rythme pendant la majeure partie de la course. Avec plus de pluie tombant autour du virage 9, Yuki Tsunoda partant faire un tour pour le prouver, il restait à voir si le reste du peloton, avec leurs inters maintenant slicks, s’arrêterait. Ils ne l’ont pas fait, du moins pas immédiatement.

TOUR 23/58 Oh non, Yuki ! ?? Tsunoda sort de la piste au virage 9 et redescend sur le terrain au P13 #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/RBBIDt8klE – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Vettel et Ocon ont joué un bref jeu pour savoir qui voulait le plus perdre un morceau de leur voiture, le pilote Alpine reculant judicieusement. Son coéquipier ne s’est pas beaucoup amusé non plus, à la 16e place lorsqu’il s’est arrêté pour de nouveaux inters, prenant son penalty par la même occasion. Un autre pilote qui n’a pas passé un bon moment était Nikita Mazepin, le pilote Haas attirant l’attention sur l’annulation alors qu’il bloquait Hamilton malgré les drapeaux bleus.

Dépassant finalement Mazepin, Hamilton s’est frayé un chemin jusqu’à l’aileron arrière de Perez et s’est déplacé au 35e tour. De roue à roue, Perez a été poussé au début de la voie des stands mais a riposté pour reprendre la P4 au rival de son coéquipier pour le titre. . Perez a déclaré à Red Bull: « Il m’a poussé! »

TOUR 34/35 sur 58 Bataille brillante entre Perez et Hamilton 👏 Hamilton avait l’air de prendre la place mais Perez se défend et reste devant pour l’instant #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/aoBBdnMXdJ – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Et puis Verstappen a piqué. Il s’est arrêté au 37e tour, sortant P3. Norris, Tsunoda, Sainz, qui a effectué un arrêt de huit secondes, George Russell, Vettel, qui s’est arrêté pour les slicks, puis Bottas – l’écart entre les deux est passé de cinq à quatre secondes. Perez s’est également arrêté, libérant Hamilton, tandis que l’appel de pneu slick de Vettel l’a fait glisser et glisser. Il a de nouveau piqué pour les inters, presque dans la barrière dans la voie des stands, et a mis fin à ses chances de marquer des points.

Leclerc, en tête du grand prix, a demandé à Ferrari s’il pouvait aller jusqu’au bout sans piquer, Ferrari disant oui, avec Hamilton ouvert à la même stratégie. Dit de boxer par Mercedes alors que ses mécaniciens manquaient, il a refusé de s’arrêter, restant à l’extérieur alors que son équipe de ravitaillement retournait au garage. Il a couru quatre secondes derrière Verstappen tandis que Bottas se rapprochait rapidement de Leclerc pour la tête.

Le Finlandais a fait son entrée au 47e tour, devançant facilement Leclerc qui s’est arrêté en fin de tour. Il ressort à la quatrième place devant Perez, mais se retrouve rapidement derrière le Mexicain. Avec de l’air libre devant lui, Bottas s’est éloigné de Verstappen qui maintenait son avantage sur Hamilton.

Cela – avec l’arrivée de gros nuages ​​gris foncé – a incité Mercedes à opposer le Britannique, Hamilton acceptant l’arrêt au 51e tour. Il est sorti P5, agacé par son équipe puisqu’il a perdu deux places. Alors que Bottas remportait sa première victoire de la saison, les frustrations de Hamilton envers son équipe augmentaient tour après tour alors qu’il luttait pour rattraper Leclerc. « Nous n’aurions pas dû entrer en l’homme. Je t’ai dit! »

Bottas a remporté la victoire, avec plus de 10 secondes d’avance sur Verstappen, mais pour le Néerlandais, c’était un P2, il sera heureux d’avoir pris les huitièmes points à Hamilton, qui ne pouvait gérer que la cinquième place. Le point du tour le plus rapide est également allé de l’autre côté du garage Mercedes.

Perez termine troisième, son premier podium depuis juin, le Mexicain franchissant la ligne devant Leclerc. Hamilton a terminé cinquième avec Gasly, Norris, Sainz, Stroll et Ocon complétant les points.

Résultat

1 Valtteri Bottas Mercedes

2 Max Verstappen Red Bull 14.584

3 Sergio Perez Red Bull 33.390

4 Charles Leclerc Ferrari 37.814s

5 Lewis Hamilton Mercedes 41.812s

6 Pierre Gasly AlphaTauri 44.292s

7 Lando Norris McLaren 47.213s

8 Carlos Sainz Ferrari 51.526s

9 Lance Stroll Aston Martin 82.018s

10 Esteban Ocon Alpine 1 tour

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1 tour

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1 tour

13 Daniel Ricciardo McLaren 1 tour

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1 tour

15 George Russell Williams 1 tour

16 Fernando Alonso Alpine 1 tour

17 Nicholas Latifi Williams 1 tour

18 Sebastian Vettel Aston Martin 1 tour

19 Mick Schumacher Haas 2 tours

20 Nikita Mazepin Haas 2 tours