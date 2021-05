Valtteri Bottas intervient dans le débat sur le plafond salarial des pilotes de Formule 1

Valtteri Bottas dit que les pilotes sont «les stars du spectacle» en Formule 1, mais la réduction des coûts dans le sport est la «bonne direction» pour aller de l’avant.

Un plafond salarial pour les pilotes aurait été discuté dans le sport, avec un chiffre de 30 millions de dollars évoqué pour que les équipes puissent dépenser sur les salaires des pilotes en une saison.

Un nouveau plafond budgétaire a été introduit dans le sport pour la première fois, les équipes pouvant dépenser jusqu’à 145 millions de dollars par saison, ce chiffre devant encore diminuer dans les années à venir pour essayer d’égaliser les règles du jeu en Formule 1.

Bottas, dont le coéquipier Mercedes Sir Lewis Hamilton a récemment été nommé parmi les 10 athlètes les mieux payés au monde de Forbes, dit que l’idée de réduire les coûts est la bonne chose à faire, mais qu’il y a une limite à jusqu’où cela devrait aller .

«Mes pensées à ce sujet? Cela dépend des chiffres, bien sûr, car nous sommes dans une position où nous sommes utilisés à des fins de marketing par de grandes marques », a déclaré Bottas, via Motorsport-Total.com.

«En Formule 1, ils utilisent notre image. Au final, les pilotes sont les stars du spectacle. Il y a de la valeur là-dedans.

«Cela dépend vraiment de la coupe, quel serait le maximum. Je n’en connais pas les détails. Il y a évidemment une limite à tout.

«Le sport réduit les coûts et essaie de devenir plus efficace, ce qui, à mon avis, est une bonne chose et la bonne direction dans le monde d’aujourd’hui. Bien sûr, il y a une limite mais je n’ai pas plus de détails. Il est donc difficile d’en dire plus. »

Actuellement, les salaires des chauffeurs et ceux des trois employés les mieux payés d’une équipe ne sont pas couverts par le plafond des coûts, Charles Leclerc exprimant son opposition au déménagement proposé.

On dit que jusqu’à la moitié de la grille gagnerait plus de 10 millions de dollars par saison, et le PDG de McLaren, Zak Brown, estime que la réduction des coûts salariaux ne fera que contribuer à rendre le sport plus équitable à l’avenir – tout en étant plus durable financièrement.

«Alors que les équipes continuent de réduire les coûts dans leurs opérations, il est raisonnable que les salaires des chauffeurs, ainsi que les trois salaires des employés les mieux payés, finissent par tomber en dessous d’une allocation définie», a déclaré Brown dans une lettre ouverte aux fans sur le site Web de McLaren.

«L’élargissement du plafond budgétaire pour inclure une allocation définie et réglementée pour les coûts des conducteurs et les trois salaires les plus élevés comprendra tous les éléments de performance clés et amènera véritablement le sport à un niveau égal.

«Pour assurer notre avenir, nous devons continuer à réduire le coût de notre sport dans tous les domaines.»

