Valtteri Bottas : la pénalité de grille « agaçante » lors d’un week-end parfait

Valtteri Bottas a admis qu’il était « ennuyeux » de partir en fond de grille après ce qui a été pour lui un week-end « parfait » du Grand Prix d’Italie jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, le Finlandais a produit la réponse idéale à la nouvelle confirmée lundi qu’il ne conduira plus pour Mercedes l’année prochaine, le passage à Alfa Romeo ayant été abandonné au profit de George Russell.

Le plus rapide de la séance de qualification traditionnelle d’une heure, Bottas a ensuite mené le sprint tout au long de sa distance de 18 tours à Monza de Max Verstappen pour collecter trois points de championnat du monde alors que son coéquipier Lewis Hamilton a fait une mauvaise escapade et a franchi la ligne cinquième.

Mais plutôt que d’assurer la pole position, le joueur de 32 ans savait déjà qu’il prendrait le départ de l’événement principal juste en fond de grille en raison des pénalités encourues pour Mercedes qui avait changé diverses pièces du moteur.

Cela signifiait des émotions contradictoires pour Bottas – conformément à la semaine qu’il a eue après la révélation de son avenir.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 12 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

COURSE DE SPRINT 💙🏆 pic.twitter.com/ybiqs2wb90 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 11 septembre 2021

“Que puis-je dire, c’est un week-end parfait jusqu’à présent et maintenant j’ai une pénalité sur la grille”, a déclaré Bottas, cité par Crash.net. « Cela arrive, mais c’est bien de voir que nous avons une bonne vitesse de la voiture ici, un bon rythme, et je me battrai demain, en allant aussi haut que possible.

“C’est sûr que c’est ennuyeux. Nous avons bien fait les deux derniers jours, avec de bonnes performances, puis vous vous réinitialisez complètement pour le lendemain et vous recommencez à l’arrière.

«Ce sont des choses qui ne sont pas entre mes mains, donc je ne gaspillerai pas trop d’énergie ou ne serai pas trop négatif à ce sujet parce qu’il n’y a absolument rien que je puisse faire à ce sujet.

« La seule chose que je puisse faire est de faire de mon mieux et de faire le plein de gaz demain. Au moins, j’ai obtenu quelques points – chaque point compte pour moi personnellement et pour nous en tant qu’équipe.

En termes de points, Bottas pense qu’il peut encore ajouter beaucoup plus à son décompte à Monza, convaincu qu’il est possible de gagner beaucoup de positions.

« Le podium est possible, tout est possible, pour être honnête, si vous regardez la course de l’année dernière, ce qui s’est passé. On ne sait jamais. Je vais continuer à pousser.

Bottas faisait référence à la victoire de Pierre Gasly en 2020 à partir de la 10e place sur la grille, mais il s’agissait d’une course très inhabituelle dans laquelle Hamilton semblait viser la victoire jusqu’à ce qu’il soit pénalisé pour être entré illégalement dans la voie des stands sous des conditions de drapeau rouge.