Valtteri Bottas le plus rapide ; Problèmes d’aileron arrière pour Red Bull

Les discussions sur l’aileron arrière continuent de dominer les discussions lors du week-end du Grand Prix du Qatar, Red Bull souffrant de problèmes d’oscillation lors des deuxièmes essais.

Alors que Mercedes remplaçait Red Bull en tête de la feuille de temps avec Valtteri Bottas le plus rapide de tous les FP2 – établissant un 1:23.148, deux dixièmes d’avance sur Pierre Gasly qui était un P2 surprise – l’accent était à nouveau mis sur les ailes en tant que volet supérieur de Red Bull à l’arrière a été gâchée par de fortes oscillations.

Les mécaniciens de Red Bull ont passé du temps à régler le problème sur les deux voitures tout au long de la deuxième séance, Verstappen terminant la journée en P3 à trois dixièmes du rythme établi par Bottas.

Le rival pour le titre Lewis Hamilton, en P4, était quatre dixièmes plus lent que son coéquipier.

Avec tous les combats et les râles en cours, Oscar Piastri fait de son mieux pour redonner un peu de salubrité à la #F1 ☺️ pic.twitter.com/j6jXqAawkI – PlanetF1 (@Planet_F1) 19 novembre 2021

Alors que l’obscurité tombait sur le circuit international de Losail et que les températures se refroidissaient, la session FP2 a offert aux pilotes et aux équipes des conditions beaucoup plus représentatives de ce à quoi ils peuvent s’attendre une fois les feux éteints dimanche.

Seulement 19 pilotes pourraient acquérir l’expérience de piste vitale dont ils avaient besoin, car Nikita Mazepin de Haas a raté la séance en raison d’un changement de châssis imprévu.

La visibilité s’est avérée être un léger problème pour certains conducteurs alors que leurs yeux s’adaptaient aux projecteurs éblouissants qui braquaient sur le tarmac sombre. Sergio Perez avait besoin de revenir au garage pour remplacer la visière de son casque.

Après les premiers relais, c’était Mercedes qui était en tête du classement alors que Bottas détenait un écart de deux dixièmes sur son coéquipier Hamilton. Ce dernier a failli gêner Bottas dans les premiers temps mais, heureusement pour eux, ils ont réussi à éviter une collision embarrassante entre eux.

Bottas est ensuite revenu sur la piste et a effectué un 1:23.154, mais ce tour a été supprimé pour avoir clairement dépassé les limites de la piste au virage 7.

Chez Red Bull, l’accent était mis sur les ailes arrière, mais le leur à cette occasion, car il y avait un problème avec le DRS sur la voiture de Verstappen qui a été rapidement résolu… ou du moins le pensions-nous.

De retour en piste, le coéquipier de Verstappen, Perez, entamait un tour lancé, mais a rapidement reculé en raison de problèmes de circulation dans le deuxième secteur.

Verstappen a trouvé un moment plus calme pour lancer sa première simulation de qualification, mais s’est retrouvé à deux dixièmes du premier secteur. Cet écart s’est étendu à quatre dixièmes au moment où il a franchi la ligne, mais on soupçonnait que sa voiture transportait une charge de carburant légèrement plus lourde que les autres.

Il y avait aussi un œil ferme qui restait fixé sur l’aileron arrière de Red Bull, qui se comportait toujours mal avec le volet supérieur oscillant lorsque le DRS était ouvert. Le problème a gardé Perez dans le garage beaucoup plus longtemps qu’il ne l’aurait souhaité.

Pendant ce temps, l’ancien coéquipier de Verstappen, Pierre Gasly, s’est retrouvé pris en sandwich entre les deux pilotes Mercedes après un tour accrocheur sur les softs.

Verstappen est réapparu pour une autre fissure pour déloger Bottas, mais encore une fois, n’était pas à la hauteur de la Mercedes dans le premier secteur. Il a trouvé une amélioration, mais seulement d’un dixième.

Du travail à faire, semble-t-il, pour Red Bull avant la journée de qualification de samedi.

Feuille de temps FP2

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:23.148 27

2 Pierre Gasly AlphaTauri 0.209s 26

3 Max Verstappen Red Bull 0.350s 19

4 Lewis Hamilton Mercedes 0.422s 24

5 Lando Norris McLaren 0.484s 23

6 Lance Stroll Aston Martin 0.557s 26

7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.587s 27

8 Sergio Perez Red Bull 0.639s 20

9 Sebastian Vettel Aston Martin 0.872s 27

10 Carlos Sainz Ferrari 0.885s 27

11 Esteban Ocon Alpin 0,893s 28

12 Fernando Alonso Alpin 0.908s 25

13 Charles Leclerc Ferrari 0.947s 23

14 Daniel Ricciardo McLaren 0.987s 22

15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.483s 25

16 George Russell Williams 1.806 26

17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.924s 23

18 Mick Schumacher Haas 2.427s 26

19 Nicholas Latifi Williams 2.061s 28

20 Nikita Mazepin Haas