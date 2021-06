Valtteri Bottas : les rumeurs de relation avec Merc sont “complètement fausses”

Valtteri Bottas dit que les rumeurs selon lesquelles sa relation avec Mercedes devient tendue sont “complètement fausses”.

Il a été question de problèmes entre le pilote finlandais et son équipe toute la saison, surtout après que Toto Wolff l’ait “surpris” en lui reprochant en partie le problème des arrêts aux stands à Monaco.

De telles discussions n’ont augmenté qu’après le Grand Prix de France, au cours duquel Bottas a exprimé sa colère contre l’équipe pour ne pas l’avoir écouté en matière de stratégie, ce qui l’a fait dépasser par les deux Red Bull.

Cependant, il dit que ce n’était pas grave et que c’est en fait sain, et que tout va bien.

“Je peux être très direct là-dessus, cette perception est complètement fausse”, a-t-il déclaré à des journalistes en Autriche.

« Nous avons une bonne relation avec l’équipe. Il n’y a pas de problèmes. Ce genre de situations, c’est normal.

«Je suis sûr que toutes les choses n’ont pas été diffusées dans le passé, et ce qui nous a amenés jusqu’ici en tant qu’équipe a toujours été d’être direct et d’être toujours honnête sur vos sentiments et si vous pensez qu’il y a place à l’amélioration. Il n’y a donc rien de nouveau et tout va bien.

“C’est la course, il y a des émotions”, a-t-il ajouté.

« Il est difficile de décrire ce sentiment lorsque vous êtes dans la voiture. Nous ne sommes pas dans un tea party, nous sommes dans un sport de haut niveau d’élite. Je veux bien faire, je veux que l’équipe fasse bien, donc il y a des émotions – même pour un Finlandais. »

On ne sait pas encore combien de temps Bottas restera chez Mercedes, cela semble de plus en plus probable Georges Russel le remplacera la saison prochaine.

Bottas dit qu’il est conscient qu’il perdra son siège s’il ne joue pas, mais pense qu’il est trop tôt pour penser à l’avenir.

« Tout le monde sait comment fonctionne ce sport – si vous obtenez des résultats, vous gagnerez votre place là où vous méritez d’être », a-t-il déclaré.

« Si vous n’obtenez pas de résultats et que l’équipe a l’impression qu’elle doit changer de pilote, elle changera de pilote. C’est très simple dans ce sport.

« Encore une fois, je reviens juste sur le fait qu’il reste 16 courses à disputer. L’équipe sait de quoi je suis capable, elle sait à quel point j’ai été précieux ces dernières années pour remporter le championnat, etc.

« Ce n’est pas encore l’heure de ces discussions. Nous sommes maintenant dans un triple en-tête, c’est l’objectif maintenant, et je suis sûr que dans les semaines creuses, nous aurons le temps de discuter du moment où ce sera le moment.

«Mais c’est la situation et c’est là où j’en suis. Je dois essayer de maximiser. C’est simple.”

