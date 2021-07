Valtteri Bottas : Mercedes a fait marche arrière en Autriche

Valtteri Bottas pense que Mercedes est “un peu en arrière” par rapport à la première course de la double tête autrichienne après une performance décevante en qualifications.

Les deux voitures des champions du monde se sont qualifiées quatrième et cinquième pour le Grand Prix d’Autriche, avec Lewis Hamilton juste devant Bottas, après que Lando Norris et Sergio Perez se soient placés entre eux et le poleman Max Verstappen.

Le week-end dernier, lors du GP de Styrie au Red Bull Ring, Hamilton et Bottas ont terminé respectivement deuxième et troisième sans avoir eu de réponse au rythme de course de Verstappen.

Maintenant, ils sont confrontés à une tâche encore plus difficile avec une McLaren et la deuxième Red Bull, conduite par Perez, à négocier avant de pouvoir s’emparer de l’homme qui mène le championnat du monde des pilotes par 18 points.

“Il semble que nous ayons un peu reculé par rapport au week-end dernier, ou d’autres sont venus plus que nous”, a déclaré Bottas à Sky F1 après les qualifications.

“Je dirais qu’il nous manque peut-être un dixième ou deux, [compared to] où nous aurions dû être. Je ne sais pas si c’est à cause des différents composés de pneus cette semaine avec la C5 ou McLaren ont trouvé quelque chose, [but] c’est là que le rythme de la voiture était aujourd’hui.

« Nous n’avons vraiment pas pu trouver plus de vitesse en ligne droite, c’est la même que la semaine dernière. Nous avons encore essayé d’optimiser le package et je ne pense pas que nous ayons trouvé assez du week-end dernier.

« De plus, la configuration était différente – je ne pense pas que ma configuration était entièrement optimisée pour ce composé. »

💬 « Nous devons apprendre d’aujourd’hui et je suis sûr que nous pouvons obtenir un bon résultat pour l’équipe demain. Je m’attends toujours à une grosse bagarre avec Red Bull en course. – @ValtteriBottas #AustrianGP pic.twitter.com/tqDWUX5DNA – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 3 juillet 2021

Une source d’optimisme pour le Finlandais était qu’au moins le rythme de course de Mercedes avait semblé plus encourageant lors des simulations en FP2.

“Je pense qu’au niveau de la course, nous devrions être en meilleure forme”, a ajouté Bottas. “Je pense que tout ce que nous avons fait avec les réglages de la voiture vise davantage le rythme de course, donc nous devons certainement apprendre d’aujourd’hui, et demain je suis sûr que nous pouvons obtenir un bon résultat pour l’équipe.”

Les composés de pneus plus tendres en une étape suggèrent qu’une stratégie de course à deux arrêts est plus probable, mais Bottas attend de voir ce qui se passera un jour de course susceptible d’être moins ensoleillé et plus frais.

“Le week-end dernier, un arrêt n’a pas été facile, alors ce sera certainement encore plus difficile”, a déclaré le joueur de 31 ans. “Mais tu ne sais jamais.

« Je pense que cela dépendra de la température. S’il fait plus frais, comme c’était vendredi, ça pourrait en être un [stop], ça pourrait être deux – nous verrons.

Bottas, avec Carlos Sainz, a été appelé devant les commissaires sportifs pour avoir prétendument conduit « inutilement lentement » à l’entrée des virages 9 et 10 en Q2, afin de préserver ses pneus pour un tour lancé, mais n’a pris aucune autre mesure car ils ont décidé « trop conducteurs ont contribué à la situation et donc le conducteur concerné n’est pas entièrement responsable ».

