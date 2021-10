Valtteri Bottas n’a pas envisagé une course sans arrêt comme Lewis Hamilton

Valtteri Bottas a déclaré que l’idée d’essayer de piloter l’intégralité du Grand Prix de Turquie sans changer de pneus ne lui avait jamais traversé l’esprit dimanche.

De l’autre côté du garage Mercedes, Lewis Hamilton avait tenté d’emmener ses pneus intermédiaires jusqu’au bout de la course, alors qu’il courait à la troisième place.

En fin de compte, cependant, Hamilton a été frustré lorsque son arrêt final l’a fait chuter à P5 au drapeau à damier, après avoir commencé au milieu de terrain.

Le Finlandais, quant à lui, a pleinement profité de sa position de départ et a mené une course maîtrisée pour remporter sa 10e victoire en Formule 1, et il n’a jamais douté qu’un arrêt au stand était nécessaire pour parcourir confortablement les 58 tours autour d’Istanbul Park.

« Donc, j’ai toujours eu en tête que nous nous arrêterions à un moment donné, mais je ne sais pas encore pour l’équipe, à quoi ils pensaient. Mais je suis content que nous ayons arrêté.

En ce qui concerne sa stratégie globale, Bottas a effectivement copié ce que Max Verstappen a fait derrière lui pour éliminer tout risque de le dépasser par le pilote Red Bull.

Charles Leclerc a choisi de rester à l’écart et avait une position de leader, mais l’arrêt a finalement porté ses fruits car le pilote Ferrari a perdu de l’adhérence, permettant au Finlandais de s’en sortir finalement.

« Évidemment, Max s’est arrêté en premier et nous l’avons couvert, puis quand je gagnais Charles, il était toujours sur son premier train de pneus », a expliqué Bottas.

« Il était vraiment rapide sur les parties un peu plus sèches et j’étais plus rapide sur les parties un peu plus humides parce que j’avais des pneus neufs et juste au moment où je me rapprochais de lui, mes pneus ont commencé à grainer un peu, mais j’étais je l’ai toujours rattrapé évidemment et puis mes pneus ont visiblement granulé au point qu’ils étaient à nouveau des slicks et ensuite ils étaient bien.

« Il y avait une petite différence de rythme, et il a eu quelques blocages et quand je l’ai eu, il a eu un peu de claquement dans le dernier virage et cela a aidé. »