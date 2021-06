Valtteri Bottas n’a pas eu de chance d’obtenir une pénalité sur la grille de Styrie

Martin Brundle pense que Valtteri Bottas n’a pas eu de chance d’avoir perdu trois places sur la grille pour son tour dans la voie des stands en Styrie – mais a ajouté que les incidents “surprenants” dans la voie des stands ne sont pas plus courants.

Le Finlandais a été pénalisé pour sa voiture qui a glissé sur le côté dans les stands du Red Bull Ring, alors qu’il tentait de sortir de son stand en deuxième vitesse lors des essais libres de vendredi.

McLaren s’est immédiatement plaint à la FIA de l’incident, car ils estimaient que les membres de leur équipe auraient été en danger s’ils étaient à l’extérieur de leur garage alors que la Mercedes se dirigeait vers eux.

Brundle estime que, alors que Bottas n’était pas « irresponsable » d’essayer quelque chose de différent, la main de la FIA a été forcée dans la mesure où des conséquences tangibles pour avoir perdu le contrôle dans la voie des stands devaient être prononcées.

“Je pensais que Bottas n’avait pas eu de chance d’attirer une perte de grille de trois places pour avoir bouclé sa voiture dans la voie des stands après l’avoir lancée en deuxième vitesse en essayant de trouver une sortie plus rapide après leurs temps d’arrêt au stand totaux tardifs une semaine plus tôt au Paul Ricard, », a déclaré Brundle dans sa chronique d’après-course sur Sky Sports.

« Ce n’était pas une conduite irresponsable, et c’est surprenant que nous n’en voyions pas plus, surtout dans des conditions humides sur des surfaces variables et des zones peintes, mais c’était dangereux pour les autres équipes.

« Si un pilote heurte son cric avant, cela ne semble pas être pénalisé, mais les commissaires sportifs devaient démontrer que la perte de contrôle de votre voiture dans la voie des stands ne peut être tolérée et doit être traitée avec la baisse standard à trois places .

« Bottas partirait cinquième et terminerait loin troisième après que Perez ait eu un arrêt au stand plus lent et perdu sa position sur la piste. Avec un tour de plus, le Mexicain à la charge rapide aurait probablement repris la troisième place, mais cela n’a pas d’importance.

C’est à nouveau la semaine des courses 🇦🇹🏁#VB77 #F1 #AustrianGP @MercedesAMGF1

Jerry Andre pic.twitter.com/Vx2FUPyAvG – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 28 juin 2021

Découvrez les dernières marchandises Valtteri Bottas via la boutique officielle de Formule 1

Bottas lui-même n’était pas non plus très heureux de recevoir la pénalité et, bien qu’il ait pu récupérer un podium dimanche, s’est senti « vissé » en tombant à la cinquième place sur la grille au début de la course.

« Mon point de vue personnel, c’est assez dur. Je n’aurais jamais imaginé qu’il y aurait une pénalité », a-t-il déclaré aux journalistes avant la course.

«Mais, bien sûr, les autres équipes, lorsqu’elles voient l’opportunité, se plaignent que c’est dangereux, etc. pour que nous soyons pénalisés.

« C’est comme ça que ça se passe. Tout le monde essaie toujours de vous baiser dans ce sport.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !