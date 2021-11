Valtteri Bottas n’a pas eu son mot à dire sur la décision de coéquipier d’Alfa Romeo en 2022

Valtteri Bottas n’avait pas son mot à dire sur son coéquipier Alfa Romeo 2022 mais a reçu des « mises à jour » quant aux plans d’Alfa Romeo au fur et à mesure qu’ils se déroulaient.

Bottas est parti chez Alfa Romeo à la fin de cette saison, le pilote Mercedes remplaçant Kimi Raikkonen qui prend sa retraite.

Mais alors que son passage à l’Alfa Romeo a été confirmé en septembre, l’équipe basée à Hinwil n’a annoncé son coéquipier de 2022 que mardi, deux mois plus tard.

Comme cela avait été dit, le pilote de Formule 2 Guanyu Zhou sera le deuxième pilote, Alfa Romeo optant pour une toute nouvelle équipe avec Antonio Giovinazzi disant au revoir à l’équipe – et à la F1.

Bottas dit qu’il n’avait pas son mot à dire dans la décision du pilote, tout était dû au directeur de l’équipe Fred Vasseur.

« J’ai eu des mises à jour comme ce qui se passe, ce qui va probablement arriver », a déclaré le vainqueur du Grand Prix à 10 reprises, « et avant que cela ne soit annoncé, j’ai obtenu l’information.

« Je l’ai laissé complètement à Fred, je lui fais confiance pour ce qui est le mieux pour l’équipe et c’est comme ça que ça s’est terminé. »

Zhou, 22 ans, sera la seule recrue sur la grille 2022.

Pilote de F1 @alfaromeoracing 2022 ! Un rêve d’enfant devenu réalité…

Premier pilote chinois 🇨🇳 F1. Beaucoup d’émotions me traversent l’esprit en ce moment, je suis tellement reconnaissante pour cette opportunité, Merci à tous ceux qui m’ont cru m’ont soutenu dans ce voyage. #F1 #TeamZHOU pic.twitter.com/WBbkcqotGZ — | Guanyu Zhou 🇨🇳 (@gyzhou_33) 16 novembre 2021

Le pilote chinois dispute actuellement sa dernière saison en Formule 2 où il affronte Oscar Piastri pour le titre.

Avec trois victoires au tableau, Zhou a 36 points de retard sur son compatriote junior alpin à deux manches de la fin.

Zhou coupera tous les liens avec Alpine après la finale de Formule 2, engageant son avenir uniquement pour Alfa Romeo.

Bottas a ajouté : « J’ai hâte de travailler avec lui.

«Je ne le connais pas encore très bien en tant que personne, donc je ne suis pas sûr de l’avoir jamais vraiment rencontré.

« Mais je l’ai évidemment vu avec la F2. Il est là depuis quelques années et oui, cette année en particulier, il a fait de bonnes courses et de bons résultats et une bonne régularité.

« Donc, je pense que deuxième au championnat, quelques victoires et vous savez donc il sait évidemment conduire, et il est assez jeune, mais a eu, vous savez, de bonnes années en monoplace. Donc, le potentiel est là, c’est sûr.

« Mais vous savez, n’importe quelle équipe de Formule 1 lorsque vous vous joignez à vous a tellement de gens intelligents pour vous guider, vous aider.

« Évidemment, moi en tant que coéquipier, j’essaie de l’aider aussi parce que nous devons travailler en équipe, et il faudrait que ce soit l’équipe qui, espérons-le, apportera beaucoup de points et de bons résultats et la bonne direction. Alors, j’attends avec impatience.