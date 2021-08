Valtteri Bottas ne pense pas qu’une course “influencera quoi que ce soit”

Valtteri Bottas ne croit pas que son erreur au GP de Hongrie, qui a causé un accident impliquant plusieurs voitures, influencera la décision du pilote de Mercedes en 2022.

Bottas est contre George Russell pour le deuxième siège de course Mercedes avec Toto Wolff disant qu’il prendra une décision au cours de la pause estivale.

Il était donc important pour les deux candidats d’aborder la trêve estivale sur une bonne note.

C’est exactement ce que Russell a fait au Grand Prix de Hongrie, marquant ses tout premiers points pour Williams avec une 8e place ; Bottas a fait tout sauf.

Le Finlandais a causé un accident impliquant plusieurs voitures dans le premier tour, mettant lui-même, Sergio Perez et Lando Norris à la retraite. Il a également causé des dommages importants au Red Bull de Max Verstappen.

Wolff a déjà affirmé que l’accident n’« influencerait pas du tout la décision », l’erreur était « malheureuse avec de grandes conséquences ».

Bottas dit qu’il n’est pas inquiet.

« Nous n’avons pas parlé de [my future]», a déclaré le Finlandais au site officiel de la F1 lorsqu’on lui a demandé s’il avait eu une conversation après la course avec Wolff.

« Je ne pense pas qu’une course influencera quoi que ce soit. Je ne pense pas.

“Nous verrons dans les prochaines semaines ce qui se passe.”

Alors que Bottas se retirait du Grand Prix de dimanche, Hamilton a couru à la deuxième place pour prendre la tête du championnat des pilotes avec huit points d’avance sur Verstappen.

Le Britannique a 195 points au tableau avec quatre victoires, Bottas est 4e au classement avec 108 points et pas une seule victoire.

“Si je suis honnête”, a-t-il poursuivi, “ce serait bien de courir le week-end prochain et d’essayer de faire une bonne course, mais je suppose qu’il est temps de faire une pause et d’essayer de revenir fort et d’essayer de prendre un bon départ pour la Deuxième partie.”

Mais si Bottas a peut-être raison de dire que ses singeries hongroises n’influenceront pas la décision de Mercedes, c’est peut-être parce que cela a déjà été fait.

Les experts pensent que ce n’est qu’une question de temps avant que Mercedes ne confirme Russell avec Bottas lié à Alfa Romeo et à son ancienne équipe Williams.

